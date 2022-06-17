(2010'da İspanya'da Joaquin Garcia adında...) Kim Milyoner Olmak İster 17 Haziran Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! 2010'da İspanya'da Joaquin Garcia adında bir memura 20 yıllık sadık hizmeti için ödül verilecekken hangisi fark edilmiştir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 17 HAZİRAN CUMA 100 BİN LİRALIK SORUSU

2010'da İspanya'da Joaquin Garcia adında bir memura 20 yıllık sadık hizmeti için ödül verilecekken hangisi fark edilmiştir?

A-) Altı yıl önce vefat ettiği

B-) Altı yıldır işe gelmediği

C-) İşi ikiziyle dönüşümlü yaptığı

D-) Öyle birinin hiç var olmadığı

Doğru Cevap : B şıkkı "Altı yıldır işe gelmediği"

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