2009 asgari ücret ne kadardı? 2009 asgari ücret kaç TL? Asgari ücret yıllara göre değişimi!

Asgari ücret vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2022 yılının asgari ücret açıklamasına az zaman kala vatandaşlar geçmiş yıllardaki asgari ücretin ne kadar olduğunu merak etti ve arama motorlarında 2009 asgari ücret ne kadardı? 2009 asgari ücret kaç TL? sorularını araştırdı. İşte asgari ücret yıllara göre değişimi!

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret açıklamasın az zaman kalmasıyla beraber vatandaşlar asgari ücret hakkında araştırmalara başladı. Merak edilenler arasında ise 2009 asgari ücret ne kadardı? 2009 asgari ücret kaç TL? soruları yer alıyor. Peki, 2009 asgari ücret ne kadardı? İşte asgari ücret ile ilgili tüm merak edilenler...

2009 ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

2009 yılında asgari ücret net: 527.13TL iken brüt; 666 TL olarak belirlenmişti.

ASGARİ ÜCRETTE NET VE BRÜT MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Hesaplamalar kural olarak brüt ücret üzerinden yapılır. Önce işçinin brüt çıplak yevmiyesi belirlenir. Toplu iş sözleşmesi ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği aylık ücreti bulmak için günlük ücret 30 ile çarpılır. Ücretin haftalık olarak ödendiği hallerde aylık ücretin bulunması için önce günlük ücret bulunmalıdır. Haftalık ücret önce 7'ye bölünerek günlük ücret daha sonra 30 ile çarpılmak suretiyle aylık ücret bulunur. Haftalık ücretin 4 hafta ile çarpılması hatalı hesaplamadır.