2022 Dünya Kupası devam ederken izleyiciler geçmiş senelerde kupayı hangi takımlar kazandı merak ediyor. Özellikle 2006 Dünya Kupası finali ve kupanın sahibi merak ediliyor. Peki, 2006 yılında Dünya Kupası'nı hangi ülke kazandı? 2006 Dünya Kupası finalinde kimler karşılaştı? 2006 World Cup şampiyon kim oldu? 2006 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon ülke kim oldu? İşte detaylar...

2006 Dünya Kupası şampiyon olan takım kimdir? FIFA Dünya Kupası, uluslararası alanda futboldan sorumlu en üst düzey yönetim organı olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) üyesi ülkelerin erkek millî takımlarının katılabildiği uluslararası futbol turnuvası. Peki, 2006 Dünya Kupasını kim kazandı, hangi takım? 2006 FIFA Dünya Kupası finalinde hangi iki takım karşılaştı, kaç kaç bitti, kupayı kim aldı? Ayrıntılar yazımızda...

2006 DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU KİMDİR?

Şampiyonayı İtalya; 4. kez şampiyon olarak kazanmıştır. Finalde Fransa karşısında normal süresi 1-1 biten maç sonunda penaltı atışlarında 5-3 yenmiştir.

2006 DÜNYA KUPASI FİNALİ KAÇ KAÇ BİTTİ, KİM KAZANDI?

2022 Dünya Kupası finali İtalya ve Fransa arasında oynandı. Maçın normal süresi 1-1 bitti. Uzatmalarda penaltı atışları sonucunda kupayı kazanan takım İtalya oldu.

2006 Final Sonucu :

İTALYA 1 - 1 FRANSA (Uzatmalarda İtalya 5-3 kazandı)

2006 Dünya Kupası'nda Şampiyon Olan Takım : İTALYA

2006 finalinde atılan goller şu şekilde:

İtalya'nın golü:

Materazzi Gol 19'

Fransa'nın golü:

Gol 7' (pen.) Zidane

HANGİ TAKIMIN KAÇ DÜNYA KUPASI VAR?

Brezilya : 5 Dünya Kupası aldı (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Almanya : 4 Dünya Kupası aldı (1954, 1974, 1990, 2014)

İtalya : 4 Dünya Kupası aldı (1934, 1938, 1982, 2006)

Arjantin : 2 Dünya Kupası aldı (1978, 1986)

Fransa : 2 Dünya Kupası aldı (1998, 2018)

Uruguay : 2 Dünya Kupası aldı (1930, 1950)

İngiltere : 1 Dünya Kupası aldı (1966)

İspanya : 1 Dünya Kupası aldı (2010)

2006 FIFA DÜNYA KUPASI HAKKINDA BİLGİLER

2006 FIFA Dünya Kupası, dört yılda bir tekrarlanan uluslararası futbol şampiyonası turnuvası olan FIFA Dünya Kupası'nın 18. ayağıdır. 9 Haziran ila 9 Temmuz 2006 tarihleri arasında; ev sahipliği hakkını Temmuz 2000'de kazanan Almanya'da yapılmıştır ve İtalya kazanmıştır.

Takımlar 6 kıtadan 198 millî futbol federasyonunu temsilen, Kasım 2003'te elemelere başlamasıyla katılım göstermiştir. 32 takım bu elemeler sonrasında turnuva finaline hak kazanmıştır.

Şampiyonayı İtalya; 4. kez şampiyon olarak kazanmıştır. Finalde Fransa karşısında normal süresi 1-1 biten maç sonunda penaltı atışlarında 5-3 yenmiştir. Ev sahibi Almanya ise Portekiz'i 3-1 yenerek 3. olmuştur.

2006 Dünya Kupası televizyon tarihinde en fazla izlenilen gösteri olmuş, turnuva süresince 30 milyar tekil olmayan izleyici tarafından izlenilmiştir.

Bu dünya kupasında ilk kez uygulanan "Green Goal" projesi ile organizasyon sonucu ortaya çıkacak 100 bin ton karbon emisyonunun telefisi için Almanya gelişmekte olan ülkelerde uygulanacak çevre projelerinde kullanılmak üzere bir milyon euro hibe etmiştir.