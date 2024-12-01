ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 2006'da ABD Connectiut'ta bir hakim saldırganlığıyla mahalleye korku saçan Lewis adlı hangi hayvana ev hapsi cezası vermiştir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

2006'da ABD Connectiut'ta bir hakim saldırganlığıyla mahalleye korku saçan Lewis adlı hangi hayvana ev hapsi cezası vermiştir?

A: Rakun

B: Papağan

C: Kedi

D: Kokarca

Cevap : C