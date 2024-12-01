Lewis hangi hayvandır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 2006'da ABD Connecticut'ta bir hakim saldırganlığıyla mahalleye korku saçan Lewis adlı hangi hayvana ev hapsi cezası vermiştir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

2006'DA ABD CONNECTİUT'TA BİR HAKİM SALDIRGANLIĞIYLA MAHALLEYE KORKU SAÇAN LEWİS ADLI HANGİ HAYVANA EV HAPSİ CEZASI VERMİŞTİR?

A: Rakun

B: Papağan

C: Kedi

D: Kokarca

Cevap: C