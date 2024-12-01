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Lewis hangi hayvandır?

Lewis hangi hayvandır?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 2006'da ABD Connectiut'ta bir hakim saldırganlığıyla mahalleye korku saçan Lewis adlı hangi hayvana ev hapsi cezası vermiştir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 2006'da ABD Connecticut'ta bir hakim saldırganlığıyla mahalleye korku saçan Lewis adlı hangi hayvana ev hapsi cezası vermiştir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 2006'da ABD Connecticut'ta bir hakim saldırganlığıyla mahalleye korku saçan Lewis adlı hangi hayvana ev hapsi cezası vermiştir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

2006'DA ABD CONNECTİUT'TA BİR HAKİM SALDIRGANLIĞIYLA MAHALLEYE KORKU SAÇAN LEWİS ADLI HANGİ HAYVANA EV HAPSİ CEZASI VERMİŞTİR?

A: Rakun

B: Papağan

C: Kedi

D: Kokarca

Cevap: C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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