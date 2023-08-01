Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri başladı. Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk toplantının ardından 2024- 2025 memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı olacak mı, ne zaman? Toplu sözleşme görüşmeleri yapıldı mı? soruları merak edildi.

2024- 2025 memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı olacak mı, ne zaman? Toplu sözleşme görüşmeleri yapıldı mı? araştırılıyor. Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başladı. Peki, 2004- 2005 memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı olacak mı, ne zaman? Toplu sözleşme görüşmeleri yapıldı mı?

2024- 2025 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri başladı. Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk toplantıya 2024 için yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam ve 7 bin 650 liralık kira yardımı talebiyle geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki ilk toplantının açılışını Bakan Vedat Işıkhan yaptı. Toplantıda konuşan Işıkhan, "Bugün 6 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin 2024-25 yıllarını kapsayacak maaşları ile sosyal haklarını ele alacağız. Sürece güzel bir haberle başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük çabasıyla Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında 2 gün önce birliğimizi pekiştirecek bir adım atılarak Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı kuruldu. Kamu personelinin mali ve sosyal haklarında büyük ilerlemeler sağladık, kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Birlikte yönetim anlayışıyla karar mekanizmalarında daha fazla kamu personelinin yer almasını sağladık. Çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışında ciddi bir pay verdik. Sendikalarımızın talepleri doğrultusunda olan ve vaadimiz kapsamında yer alan 1. dereceye ulaşan tüm memurların 3600 ek göstergeden yararlanacağı yeni bir yasal düzenleme yapılması planlanmaktadır" dedi.

İLK OLARAK TALEPLER ELE ALINACAK

Görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil ediyor. Görüşmeler kapsamında, ilk olarak hizmet kollarının talepleri müzakere edilecek. Burada tarafların mutabakat sağlanmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren taleplerin görüşülmesine geçilecek.

MEMUR-SEN YÜZDE 110 ZAM İSTİYOR

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren sözleşme sürecinde yetkili konfederasyon Memur-Sen, taleplerini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,

2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.

Toplu Sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.

1. Dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin Ek Göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.

Kamu görevlilerine aylık 7.650 TL Kira Yardımı yapılmasını istiyoruz.

Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak GİH'e geçirilmesini istiyoruz.

Ramazan ve Kurban Bayramlarında, ayrı ayrı 4.850 TL Dini Bayram ikramiyesi istiyoruz.

Aile Yardımı olarak; eş yardımının 2.000 TL, çocuk yardımın 500 TL olmasını istiyoruz.

Gelir Vergisinin %15'e sabitlenmesini istiyoruz.

Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef vb. ünvanlı personelin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının yeniden belirlenmesini istiyoruz.

Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini istiyoruz.

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının üç yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını istiyoruz.

Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılması istiyoruz.

Fazla Çalışma, Harcırah, Arazi Tazminatı, Giyecek Yardımı ve Yemek Yardımlarının artırımlı olarak ödenmesini istiyoruz.

4688 sayılı Kanun'un evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesini istiyoruz.

Kamu Personel Sisteminin; ücret skalası, ünvan, kariyer gibi hususlar iyileştirilerek, revize edilmesini istiyoruz.

Engellilere, gazilere, gazi ve şehit yakınlarına ilave ödeme yapılmasını istiyoruz.

Disiplin cezalarının affına yönelik, belli kıstaslarla 17 yıl sonra düzenleme yapılsın istiyoruz.

Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz.

Doğum yardımının 5.098 TL, evlenme yardımının 24.215 TL, ölüm yardımının 19.372 TL olarak ödenmesini istiyoruz.

Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL, kreş yardımı verilmesini istiyoruz.

8.077 TL seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz.

Emekli kamu görevlilerinin, en son görev yaptıkları kurumların dâhil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmesini istiyoruz.