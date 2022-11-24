2022 Dünya Kupası devam ederken izleyiciler geçmiş senelerde kupayı hangi takımlar kazandı merak ediyor. Özellikle 2002 Dünya Kupası finali ve kupanın sahibi merak ediliyor. Peki, 2002 yılında Dünya Kupası'nı hangi ülke kazandı? 2002 Dünya Kupası finalinde kimler karşılaştı? 2002 World Cup şampiyon kim oldu? 2002 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon ülke kim oldu? İşte detaylar...

2002 Dünya Kupası şampiyon olan takım kimdir? FIFA Dünya Kupası, uluslararası alanda futboldan sorumlu en üst düzey yönetim organı olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) üyesi ülkelerin erkek millî takımlarının katılabildiği uluslararası futbol turnuvası. Peki, 2002 Dünya Kupasını kim kazandı, hangi takım? 2002 FIFA Dünya Kupası finalinde hangi iki takım karşılaştı, kaç kaç bitti, kupayı kim aldı? Ayrıntılar yazımızda...

2002 DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU KİMDİR?

Dünya Kupası'nı ilk kez finalde karşılaştığı Almanya'yı 2-0 yenen Brezilya kaldırmıştır.

2002 DÜNYA KUPASI FİNALİ KAÇ KAÇ BİTTİ, KİM KAZANDI?

2022 Dünya Kupası finali Almanya ve Brezilya arasında oynandı. Maçı Ronaldo'nun golleriyle Brezilya 2-0 kazandı.

2002 Final Sonucu :

ALMANYA 0 - 2 BREZİLYA

2002 Dünya Kupası'nda Şampiyon Olan Takım : BREZİLYA

2002 finalinde atılan goller şu şekilde:

Brezilya'nın golleri:

67. dakika : Ronaldo

79. dakika : Ronaldo

HANGİ TAKIMIN KAÇ DÜNYA KUPASI VAR?

Brezilya : 5 Dünya Kupası aldı (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Almanya : 4 Dünya Kupası aldı (1954, 1974, 1990, 2014)

İtalya : 4 Dünya Kupası aldı (1934, 1938, 1982, 2006)

Arjantin : 2 Dünya Kupası aldı (1978, 1986)

Fransa : 2 Dünya Kupası aldı (1998, 2018)

Uruguay : 2 Dünya Kupası aldı (1930, 1950)

İngiltere : 1 Dünya Kupası aldı (1966)

İspanya : 1 Dünya Kupası aldı (2010)

2002 FIFA DÜNYA KUPASI HAKKINDA BİLGİLER

2002 FIFA Dünya Kupası veya 2002 Dünya Kupası (17. Dünya Kupası), finalleri 31 Mayıs ve 30 Haziran 2002 tarihleri arasında Güney Kore ve Japonya'da gerçekleşmiştir. Kupayı düzenleyen ülkeler FIFA tarafından Mayıs 1996'da seçilmiştir. İki ülkenin beraber düzenlediği ilk dünya kupasıdır. Ayrıca ilk kez Asya kıtasında düzenlenen bu Dünya Kupası'nı ilk kez finalde karşılaştığı Almanya'yı 2-0 yenen Brezilya kaldırmıştır. Kupada oynanan 64 karşılaşmanın yalnızca 16'sı berabere bitti. Bunlardan 3 maç uzatmaya giderken, 2 maçın sonucunu penaltılar belirledi. Kupa uzatmalarda altın gol sisteminin uygulandığı son turnuvadır.

Turnuvaya 48 yıl aradan sonra tekrar katılan Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye ise hâlen tarihinin en yüksek başarısı olan dünya üçüncülüğü derecesini bu kupada ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 ile geçerek elde etti. 1998 Dünya Kupası şampiyonu olarak turnuvaya direkt olarak katılan ve açılış maçında Senegal'e 1-0 yenilen Fransa ise tek bir galibiyet bile alamadan grup maçlarında yine kendisi gibi favoriler arasındaki Arjantin ve Portekiz'le birlikte elendi. Futbolun önemli ülkeleri olarak gösterilen İtalya ve İspanya, Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink'in yönetimindeki Güney Kore'ye elendiler.