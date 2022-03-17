2002 Asgari Ücret ne kadar? 2002'de asgari ücret ne kadardı, kaç TL'ydi? - Haberler

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2002 Asgari Ücret ne kadar? 2002'de asgari ücret ne kadardı, kaç TL'ydi?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
2002 Asgari Ücret ne kadar? 2002'de asgari ücret ne kadardı, kaç TL'ydi?

Asgari ücret rakamları yıllara göre merak ediliyor. Geçmiş yıllardan günümüze asgari ücret rakamlarını kıyaslamak isteyen vatandaşlar 2002 asgari ücret ne kadar merak ediliyor. Peki, 2002 yılında asgari ücret ne kadardı? 2002'de asgari ücret kaç liraydı? İşte detaylar...

2002 yılında asgari ücret ne kadardı? Asgari ücret rakamları yıllara göre merak ediliyor. Geçmiş yıllardan günümüze asgari ücret rakamlarını kıyaslamak isteyen vatandaşlar 2002 asgari ücret ne kadar merak ediliyor. Peki, 2002 yılında asgari ücret ne kadardı? 2002'de asgari ücret kaç liraydı? İşte detaylar...

Asgari ücret 2002 yılında 163 TL idi. 2003 yılında yüzde 38 zam oranı ile 226'TL'ye yükseltildi.

  • ASGARİ ÜCRET 5.004,00
  • SGK PRİMİ% 14 700,56
  • İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04
  • KESİNTİLER TOPLAMI 750,60
  • NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40

  • ASGARİ ÜCRET 5.004,00
  • SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 775,62
  • İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 100,08
  • İŞVERENE TOPLAM MALİYET 5.879,70

Yıllar içinde değişen asgari ücret tablosu şekildeki gibidir;

2005 yılı asgari ücret Net: 350.15 TL
Brüt: 488.70 TL
2006 yılı asgari ücret Net: 380.46 TL
Brüt: 531 TL
2007 yılı asgari ücret Net: 403.03 TL
Brüt: 562.50 TL
2008 yılı asgari ücret Net: 481.55 TL
Brüt: 608.40 TL
2009 yılı asgari ücret Net: 527.13 TL
Brüt: 666 TL
2010 yılı asgari ücret Net: 576.57 TL
Brüt: 729 TL
2011 yılı asgari ücret Net: 629.96 TL
Brüt: 796.50 TL
2012 yılı asgari ücret Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2013 yılı asgari ücret Net: 773.01 TL
Brüt: 978.60 TL
2014 yılı asgari ücret Net: 846 TL
Brüt: 1,071 TL
2015 yılı asgari ücret Net: 949.07 TL
Brüt: 1,201.50 TL
2016 yılı asgari ücret Net: 1,300.99 TL
Brüt: 1,647 TL
2017 yılı asgari ücret Net: 1,404.06 TL
Brüt: 1,777.50 TL
2018 yılı asgari ücret Net: 1,603 TL
Brüt: 2,029 TL
2019 yılı asgari ücret Net:2.020 TL
Brüt:2.558 TL
2020 yılı asgari ücret Net: 2.324 TL
Brüt: 2.943 TL
2021 yılı asgari ücret

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Asgari Ücret, Gündem, Ekonomi, Haberler

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