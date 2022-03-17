2002 Asgari Ücret ne kadar? 2002'de asgari ücret ne kadardı, kaç TL'ydi?
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Asgari ücret rakamları yıllara göre merak ediliyor. Geçmiş yıllardan günümüze asgari ücret rakamlarını kıyaslamak isteyen vatandaşlar 2002 asgari ücret ne kadar merak ediliyor. Peki, 2002 yılında asgari ücret ne kadardı? 2002'de asgari ücret kaç liraydı? İşte detaylar...
2002 yılında asgari ücret ne kadardı? Asgari ücret rakamları yıllara göre merak ediliyor. Geçmiş yıllardan günümüze asgari ücret rakamlarını kıyaslamak isteyen vatandaşlar 2002 asgari ücret ne kadar merak ediliyor. Peki, 2002 yılında asgari ücret ne kadardı? 2002'de asgari ücret kaç liraydı? İşte detaylar...
Asgari ücret 2002 yılında 163 TL idi. 2003 yılında yüzde 38 zam oranı ile 226'TL'ye yükseltildi.
- ASGARİ ÜCRET 5.004,00
- SGK PRİMİ% 14 700,56
- İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04
- KESİNTİLER TOPLAMI 750,60
- NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40
- ASGARİ ÜCRET 5.004,00
- SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 775,62
- İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 100,08
- İŞVERENE TOPLAM MALİYET 5.879,70
Yıllar içinde değişen asgari ücret tablosu şekildeki gibidir;
|2005 yılı asgari ücret
|Net: 350.15 TL
|Brüt: 488.70 TL
|2006 yılı asgari ücret
|Net: 380.46 TL
|Brüt: 531 TL
|2007 yılı asgari ücret
|Net: 403.03 TL
|Brüt: 562.50 TL
|2008 yılı asgari ücret
|Net: 481.55 TL
|Brüt: 608.40 TL
|2009 yılı asgari ücret
|Net: 527.13 TL
|Brüt: 666 TL
|2010 yılı asgari ücret
|Net: 576.57 TL
|Brüt: 729 TL
|2011 yılı asgari ücret
|Net: 629.96 TL
|Brüt: 796.50 TL
|2012 yılı asgari ücret
|Net: 701.13 TL
|Brüt: 886.50 TL
|2013 yılı asgari ücret
|Net: 773.01 TL
|Brüt: 978.60 TL
|2014 yılı asgari ücret
|Net: 846 TL
|Brüt: 1,071 TL
|2015 yılı asgari ücret
|Net: 949.07 TL
|Brüt: 1,201.50 TL
|2016 yılı asgari ücret
|Net: 1,300.99 TL
|Brüt: 1,647 TL
|2017 yılı asgari ücret
|Net: 1,404.06 TL
|Brüt: 1,777.50 TL
|2018 yılı asgari ücret
|Net: 1,603 TL
|Brüt: 2,029 TL
|2019 yılı asgari ücret
|Net:2.020 TL
|Brüt:2.558 TL
|2020 yılı asgari ücret
|Net: 2.324 TL
|Brüt: 2.943 TL
|2021 yılı asgari ücret
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