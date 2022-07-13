(2001'de oynanan, bir FIFA Dünya Kupası eleme...) Kim Milyoner Olmak İster 13 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! 2001'de oynanan, bir FIFA Dünya Kupası eleme maçı olan ve "uluslararası bir futbol maçındaki en yüksek skor" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren Avustralya-Amerikan Samoası maçının skoru ne olmuştur?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 13 TEMMUZ ÇARŞAMBA 50 BİN LİRALIK SORUSU

2001'de oynanan, bir FIFA Dünya Kupası eleme maçı olan ve "uluslararası bir futbol maçındaki en yüksek skor" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren Avustralya-Amerikan Samoası maçının skoru ne olmuştur?

A-) 17-0

B-) 26-0

C-) 31-0

D-) 42-0