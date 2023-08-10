200 gram ekmek kaç TL? İstanbul'da 200 gram ekmek fiyatı ne kadar?
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İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda ekmeğe zam yapıldı. İTO Meclisi'nde alınan kararla 200 gram ekmeğin fiyatı netleşti. Peki 200 gram ekmek kaç TL? İstanbul'da 200 gram ekmek fiyatı ne kadar?
200 gram ekmek kaç TL? İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda ekmeğe zam yapıldı. İTO Meclisi'nde alınan kararla 200 gram ekmeğin fiyatı netleşti. Peki 200 gram ekmek kaç TL? İstanbul'da 200 gram ekmek fiyatı ne kadar? Detaylar...
İstanbul'da ekmeğe zam geldi. İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 30 artışla 6,5 liraya çıktı.
İTO'nun ağustos ayı meclis toplantısında, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.
İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak'tan bu yana 5 liraydı. Zamla birlikte 1 kilogram ekmeğin fiyatı yüzde 30 artmış oldu.