20 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 20 Temmuz Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 20 Temmuz Çarşamba Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 20 Temmuz Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 20.07.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM ZAFER MAHALLESİ VE İSTASYON MAHALLESİ
- 20.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALTAY, YILMAZLAR, ACARLAR, KURTULUŞ MAHALLELERİNİN BİR KISMI, ŞEHİTLER MAHALLESİNİN; AKDENİZ, BİLLUR, KARAAĞAÇ, EGE, ÖZGÜN, KORKUSUZ, ÇAMLIYOL, 7 EYLÜL, SABUNCU, ÇİĞDEM, LİMAN, MEŞE, Ş. OĞUZ ERBAY, ÇINAR, ÇİÇEK SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 20.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MUSTAFA KEMAL MAHALLESİNİN YARINTI MEVKİİ, ATATÜRK MAHALLESİNİN MANİSA YOLU MEVKİİ, KARAOĞLANLI VE SANCAKLI BOZKÖY SINIRLARINDAKİ PAŞATIMARI MEVKİİ, ÖZEL TRAFOLAR VE CİVARLARI.
- 20.07.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM ERGENEKON MAHALLESİNİN; FATİH, ÖMER SEYFETTİN, M. TÜZEL GÖKYAYLA, BATUHAN, Ş. TAHSİN TİRELİ SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 20.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAYACIK ÇATALKAYA MEVKİ. ALACAYAKA MEVKİİ. KAYACIK DEREMAHALLE MEVKİ. BEKİRLER MASKİ KAYACIK ÖZEL TR
- 20.07.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM EFENDİ MAHALLESİ 269-86-61-65-62 SOKAKLAR
- 20.07.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM HASHOCA MAHALLESİ 91-46-114-109-118-127-108-14 SOKAKLAR
- 20.07.2022 10:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARAÇAM TR-1 YAYLADALI TR-1 YAYLADALI HASARALTI MAH. TR-1 KAPLAN TR-1 MENTEŞE ILICA TR-1 TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 MENTEŞE TR-1 PİRAHMET TR-1 ÇATALÇAM TR-1 TÜRKALİ İNCEGEDİK MAH. TR-1 KOBAKLAR TR-1 KİRAZ TR-1 DUĞLA TR-1 TÜRKALİ TERZİLER MAH. TR-1 EURUS RES KÖK ULARCA UZUN AHIR TR-1 ULARCA TR-1 ÜLKE AYDIN ÖZEL TR MASKİ PİRAHMET İÇME SUYU ÖZEL TR MEHMET ÇİVİ ÖZEL TR MENTEŞE KAPLICA TURKCELL KARAÇAM ÖZEL TR MASKİ DUĞLA İÇME SUYU ÖZEL TR ORHANBİR GES ÖZEL TR ASLI KOÇ GÖKÇE ÖZEL TR BEDİR ENERJİ GES ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 20.07.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ERGENEKON MAHALLESİNİN; SİTE İÇİ, CENGİZHAN, YUSUF NALKESEN SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 20.07.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM EFENDİ MAHALLESİ 272-273-271-277-274-270-276 SOKAKLAR
- 20.07.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM CUMHURİYET MAHALLESİ 136-260-93-100-260/1-101-261-262 SOKAKLAR
- 20.07.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM ERGENEKON MAHALLESİNİN; KAZIM KARABEKİR, MİLLET, ÇAĞRI BEY, KILIÇARSLAN, TUĞRUL BEY SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 20.07.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM EFENDİ MAHALLESİ -277/1-276/1-276-277-278 SOKAKLAR
- 20.07.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM MECİDİYE MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ
- 20.07.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM MECİDİYE MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ
- 20.07.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM ERGENEKON MAHALLESİNİN; KAZIM KARABEKİR, MİLLET, ÇAĞRI BEY, KILIÇARSLAN, TUĞRUL BEY SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 20.07.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM EFENDİ MAHALLESİ 273-272-272/1-271-279 SOKAKLAR
- 20.07.2022 15:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM ZAFER MAHALLESİ VE İSTASYON MAHALLESİ
- 20.07.2022 16:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM ÇEPNİBEKTAŞ MAHALLESİNİN BİR KISMI.
- 20.07.2022 16:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM EFENDİ MAHALLESİ 267/2-267/3-267-272/3-272/4 SOKAKLAR
- 20.07.2022 16:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM RAGIPBEY MAHALLESİ 19-16-15-17 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 21.07.2022 06:00 06:30 ARIZA ONARIM BAKIM YENİ, ACARLAR, YILMAZLAR, SELVİLİTEPE, ÇEPNİDERE, IRLAMAZ, OSMANCIK, ÇEPNİBEKTAŞ, AŞAĞIBOZKIR, ÇATALKÖPRÜ, GÖKGEDİK, KAYRAK, BOZKIR, AYVACIK-KIRAN, GÖKÇEALAN MAHALLELERİNİN TAMAMI, CUMHURİYET, KURTULUŞ, ŞEHİTLER, ALTAY MAHALLELERİNİN BİR KISMI İLE KAMU KURULUŞLARI, MASKİ İÇME SULARI, TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSLERİ, BESİ ÇİFTLİKLERİ, TARIMSAL SULAMA ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 21.07.2022 08:30 12:30 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI YILMAZ MAHALLESİNE BAĞLI FEVZİPAŞA CADDESİ , BELEDİYE CADDESİ, MENDERES CADDESİ, TUNA CADDESİ, MEHTAP, URAL, MUTLU, TOROS, ALTAY, YALÇIN, ŞENEL, MELİKŞAH, BARBAROS, SAPMAZ, KEBAN, BEYAZIT, OZAN, AKTAŞ, KARATAŞ, SİTE, ARAL,PINAR SOKAKLAR VE SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 21.07.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM HÜRRİYET MAHALLESİ 396 SK ONTAN KONUTLARI
- 21.07.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM PAŞA MAHALLESİ 12-13-14-19 SK VE CİVARLARI
- 21.07.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI VEZİROĞLU MAHALLESİ VE CIVARINDAKİ İŞLETMELER SULAMALAR
- 21.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZAFER MAHALLESİ, KURTULUŞ MAHALLESİ, ALTIEYLÜL MAHALLESİNİN BİR KISMI, GÜLDEDE MAHLLESİ ÖZEL TRAFOLARI, AHMETLİ DEVLET HASTANESİ, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI, ULU CAMİ MAHALLESİNİN; SAYIN, KÖROĞLU, Ç. MEHMET EFE, DERE, CAMİ, ESKİ PTT, KARDEŞLER, TOROS, DEMİR, ASYA SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 21.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ADİL MH,ÇİFTLİK MH,MASKİ ÇİFTLİK İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,VODAFONE ADİLKÖY ÖZEL TR,TURKCELL ADİLKÖY ÖZEL TRAFOSU
- 21.07.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM ATATÜRK MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ
- 21.07.2022 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM SANCAKLI BOZKÖY OTOYOL GİŞELER TURGUTLU GİŞELER
- 21.07.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM SELVİLİTEPE MAHALLESİNİN; İLKYAZ, BAYINDIR, ÖNDER, TUBA, BAŞAK, IRLAMAZ YOLU, ÖZEL, ÇİMEN SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 21.07.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM EROĞLU,HAMİDİYE,BALLICA ZEYTİN İŞLETMELERİ,M ALİ YAPICI ZEYTİNYAĞ FABRİKASI,OTOYOL AŞ AKHİSAR GİŞELER,,RECEP TAY TAVUK KÜMESLERİ,ÜRETİCİ GIDA VE BÖLGEDE BULUNAN DİĞER TAVUK KÜMESLERİ VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ.MASKİ İÇME SULARI
- 21.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAYACIK KOZLUCA MEVKİ. KARAAĞAÇ MAH. KARAAĞAÇ DEDEBAŞI MEVKİ. KAYACIK MAH. BOYALI EŞTİ MEVKİİ.
- 21.07.2022 09:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI KIRDAMLARI MAHALLESİ
- 21.07.2022 09:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI KÖSEALİ MAHALLESİ MEYDAN CİVARI, TREN YOLU CİVARI VE BU BÖLGELER
- 21.07.2022 10:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ATATÜRK MAHALLESİ ŞEHİT ER.A.ARAN CAD, NAMIKKEMAL CADDESİ (TOKİ TR-5)
- 21.07.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM HÜRRİYET MAHALLESİ 396-491-500 SK ONTAN KONUTLARI
- 21.07.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM PAŞA MAHALLESİ 11-14-50-117-121-126-145 SOKAK VE CİVARLARI
- 21.07.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELVİLİTEPE MAHALLESİNİN; ÇAĞDAŞ, BAYINDIR, ÖNDER, ŞİRİNLER, TUĞRUL, ARMAĞAN SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 21.07.2022 12:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇINARLIKUYU, SARMA, KALE, SARILAN, HALITLI, KARAYENİCE, KALEMLİ, BELENYENİCE, KAAN, GÖKBEL MAHALLELERİ
- 21.07.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM HÜRRİYET MAHALLESİ 394-397 SK
- 21.07.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM SEYİTAHMET MAHALLESİ 192 SOKAK ZEYTİN BORSASI VE CİVARLARI
- 21.07.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM SELVİLİTEPE MAHALLESİNİN; GÖKAY, ŞİRİNLER, KUDRET, ÖNDER, ÖRNEK, KIVILCIM, ORKİDE, TUBA, ÖVÜNÇ SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 21.07.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM HÜRRİYET MAHALLESİ HİLALİYE EĞİTİM VAKFI KÜLLİYE
- 21.07.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM SEYİTAHMET-REŞATBEY MAHALLELERİ 316-621-296-306-318-317-290-298-310-329 SK VE CİVARLARI
- 21.07.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELVİLİTEPE MAHALLESİNİN; BARIŞ MANÇO, KAYALI, İZMİR UŞAK YOLU, KARADENİZ, AV. RAŞİT AKAN, ATA, MİMAR SİNAN, İPEK, SADIKLAR SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 21.07.2022 16:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM BEYOBA MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CD
- 21.07.2022 16:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM YENİDOĞAN MAHALLESİ GİRİŞ KISMI
- 21.07.2022 16:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM SELVİLİTEPE MAHALLESİNİN BİR KISMI.