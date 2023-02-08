Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin ardından gözler eğitim öğretimde son duruma çevrildi. Peki, 20 Şubat okullar tatil mi? Okullar ne zamana kadar tatil? Tatil hangi illerde uzatıldı? Deprem olan illerde okullar ne zaman açılacak?

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, peş peşe birçok karar alındı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da açıklamalar yapıldı. 20 Şubat okullar tatil mi? Okullar ne zamana kadar tatil? Tatil hangi illerde uzatıldı? Deprem olan illerde okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde...

20 ŞUBAT'A KADAR OKULLAR TATİL Mİ?

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin ardından gözler eğitim öğretimde son duruma çevrildi. Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman başta olmak üzere deprem birçok ilde can kayıplarına neden oldu. Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, peş peşe birçok karar alındı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da eğitim öğretime bir hafta ara verilmesinin ardından bu süre uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklamada, "Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim-öğretime ara verildi." ifadelerini kullandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları koordine etti.

Erdoğan, eğitim öğretimle ilgili yaptığı açıklamada, "Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ederken kurumlarımızın her biri kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili ilave tedbirleri alıyor ve kamuoyuna duyuruyor. Bu çerçevede ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim-öğretime ara verildi. " ifadelerini kullandı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "10 ilde eğitim ve öğretime 2 hafta ara verilmiştir." dedi.