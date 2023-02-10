Ülke genelinde etkisini gösteren depremler nedeniyle 20 Şubat'a kadar okullar tatil mi? Sorusu merak edildi ve 20 Şubat tarihine kadar okulların tatil olduğu iddiasına yanıt arandı. Bir süredir okulların yurt genelinde tatil olması nedeniyle 20 Şubat'a kadar okullar tatil mi? Sorusu da araştırılıyor. Peki, 20 Şubat'a kadar okullar tatil mi? Okullar 20 Şubat'ta mı açılacak? Okullar ne zamana kadar uzatıldı?

Bu sabah deprem oldu mu? 10 Şubat en son nerede deprem oldu? Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay bugün deprem oldu mu, kaç şiddetinde?

20 Şubat'a kadar okullar tatil mi? Sorusu, gündeme gelen haberlerin ardından öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklama sonrasında okulların ne zaman açılacağı araştırılıyor. Okulların kaç gün tatil edildiği merak konusu oldu. Peki, 20 Şubat'a kadar okullar tatil mi? Okullar 20 Şubat'ta mı açılacak? Okullar ne zamana kadar uzatıldı?

20 ŞUBAT'A KADAR OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde eğitim öğretime verilen ara bir kez daha uzatıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." ifadelerini kullandı.

10 İLDE OHAL İLAN EDİLDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa'nın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.