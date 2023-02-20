20 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 20 Şubat 2023 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Deprem Özel Yayını 03:00 Deprem Özel Yayını 06:00 Deprem Özel Yayını 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Çare Spor 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Sporun Çatısı 09:35 Gönlümdeki Aslan 10:00 Spor Bülteni 11:00 Spor Manşet 12:00 Bir Seçenek Daha Var 12:20 Olimpiyat Yıldızları 12:30 Gün Ortası 13:30 Ben De Yapabilirim 13:50 Çare Spor 14:00 Spor Stüdyosu 15:00 Uefa Avrupa Ligi Özetler 15:45 Sporun Çatısı 16:00 Gündem Futbol 17:00 Uefa Konferans Ligi Özetler 17:40 Benim Adım 18:00 Spor Merkezi 19:00 Uefa Avrupa Ligi Özetler 19:45 Sporun Çatısı 20:00 Spor Akşamı 20:45 Sporla Değişen Hayatlar 21:00 Futbol Anadolu 21:50 Çare Spor 22:00 Spor Bülteni 23:00 Aktüel Futbol Kaynak: InterSinema.com / TV Deprem Spor Trt TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 20 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.