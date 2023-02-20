20 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
20 Şubat 2023 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Deprem Özel Yayını
03:00 Deprem Özel Yayını
06:00 Deprem Özel Yayını
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Çare Spor
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Sporun Çatısı
09:35 Gönlümdeki Aslan
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:00 Bir Seçenek Daha Var
12:20 Olimpiyat Yıldızları
12:30 Gün Ortası
13:30 Ben De Yapabilirim
13:50 Çare Spor
14:00 Spor Stüdyosu
15:00 Uefa Avrupa Ligi Özetler
15:45 Sporun Çatısı
16:00 Gündem Futbol
17:00 Uefa Konferans Ligi Özetler
17:40 Benim Adım
18:00 Spor Merkezi
19:00 Uefa Avrupa Ligi Özetler
19:45 Sporun Çatısı
20:00 Spor Akşamı
20:45 Sporla Değişen Hayatlar
21:00 Futbol Anadolu
21:50 Çare Spor
22:00 Spor Bülteni
23:00 Aktüel Futbol