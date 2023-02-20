Üye Girişi
Haberi Paylaş

20 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

20 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı

20 Şubat 2023 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Deprem Özel Yayını

03:00 Deprem Özel Yayını

06:00 Deprem Özel Yayını

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Çare Spor

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Sporun Çatısı

09:35 Gönlümdeki Aslan

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:00 Bir Seçenek Daha Var

12:20 Olimpiyat Yıldızları

12:30 Gün Ortası

13:30 Ben De Yapabilirim

13:50 Çare Spor

14:00 Spor Stüdyosu

15:00 Uefa Avrupa Ligi Özetler

15:45 Sporun Çatısı

16:00 Gündem Futbol

17:00 Uefa Konferans Ligi Özetler

17:40 Benim Adım

18:00 Spor Merkezi

19:00 Uefa Avrupa Ligi Özetler

19:45 Sporun Çatısı

20:00 Spor Akşamı

20:45 Sporla Değişen Hayatlar

21:00 Futbol Anadolu

21:50 Çare Spor

22:00 Spor Bülteni

23:00 Aktüel Futbol

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: InterSinema.com / TV

Deprem Spor Trt TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title