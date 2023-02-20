20 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
20 Şubat 2023 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 HK Ümraniyespor - M Başakşehir
02:00 FTA Antalyaspor - Ankaragücü
04:00 Kasımpaşa - DG Sivasspor
06:00 A. Demirspor - V. Karagümrük
07:45 Süper Lig Haftanın Golleri
08:00 Galatasaray - İstanbulspor
09:45 Fenerbahçe - Konyaspor
10:15 Beşiktaş - Antalyaspor
11:00 beIN Manşet
12:30 Beşiktaş - Adanaspor
14:00 FTA Antalyaspor - Ankaragücü
16:00 Kasımpaşa - DG Sivasspor
18:00 A. Demirspor - V. Karagümrük
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Galatasaray - İstanbulspor
21:45 Süper Lig Haftanın Golleri
22:00 Trabzonspor - Fenerbahçe