20 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 20 Şubat 2023 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 HK Ümraniyespor - M Başakşehir 02:00 FTA Antalyaspor - Ankaragücü 04:00 Kasımpaşa - DG Sivasspor 06:00 A. Demirspor - V. Karagümrük 07:45 Süper Lig Haftanın Golleri 08:00 Galatasaray - İstanbulspor 09:45 Fenerbahçe - Konyaspor 10:15 Beşiktaş - Antalyaspor 11:00 beIN Manşet 12:30 Beşiktaş - Adanaspor 14:00 FTA Antalyaspor - Ankaragücü 16:00 Kasımpaşa - DG Sivasspor 18:00 A. Demirspor - V. Karagümrük 19:45 Süper Lig Haftanın Golleri 20:00 Galatasaray - İstanbulspor 21:45 Süper Lig Haftanın Golleri 22:00 Trabzonspor - Fenerbahçe Kaynak: InterSinema.com / TV Antalyaspor Ankaragücü Kasımpaşa beIN TV Haberler

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