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20 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

20 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

20 Şubat 2023 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 HK Ümraniyespor - M Başakşehir

02:00 FTA Antalyaspor - Ankaragücü

04:00 Kasımpaşa - DG Sivasspor

06:00 A. Demirspor - V. Karagümrük

07:45 Süper Lig Haftanın Golleri

08:00 Galatasaray - İstanbulspor

09:45 Fenerbahçe - Konyaspor

10:15 Beşiktaş - Antalyaspor

11:00 beIN Manşet

12:30 Beşiktaş - Adanaspor

14:00 FTA Antalyaspor - Ankaragücü

16:00 Kasımpaşa - DG Sivasspor

18:00 A. Demirspor - V. Karagümrük

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 Galatasaray - İstanbulspor

21:45 Süper Lig Haftanın Golleri

22:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

Kaynak: InterSinema.com / TV

Antalyaspor Ankaragücü Kasımpaşa beIN TV Haberler

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