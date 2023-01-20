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20 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

20 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı

20 Ocak 2023 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Aktüel Futbol

02:00 Milan - Inter

03:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

04:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

04:45 Hollanda Eredivisie Goller

04:55 Spor Takvimi

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:45 Milan - Inter

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Portekiz Süper Lig Özetler

09:40 Hollanda Eredivisie Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:50 İtalya Seri A Goller

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 TBMM-TV

16:00 Gündem Futbol

16:55 Atalanta - Spezia

19:00 Spor Merkezi

19:55 Lazio - Bologna

22:00 Spor Akşamı

22:55 Juventus - Monza

Kaynak: InterSinema.com / TV

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