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20 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

20 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

20 Ocak 2023 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

02:30 Gamer

03:30 Süper Lig Haftası

04:00 Y. Kayserispor - DG Sivasspor

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 FTA Antalyaspor - B. Giresunspor

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Fenerbahçe - Adanaspor

10:30 1. Lig Haftanın Golleri

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Ç. Rizespor - Galatasaray

14:00 1. Lig Haftanın Golleri

14:15 Süper Lig Haftanın Golleri

14:30 Konyaspor - Ankaragücü

14:45 Kasımpaşa - Başakşehir

15:30 1. Lig Haftanın Golleri

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 Trabzonspor - M. Başakşehir

18:00 beInspired

19:00 Taraftar

20:00 Süper Hikayem

21:00 Santra

22:30 1. Lig Haftanın Golleri

22:45 Süper Lig Haftanın Golleri

23:00 İstatistik Bankası

23:30 Süper Lig Haftası

Kaynak: InterSinema.com / TV

Başakşehir TV Haberler

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