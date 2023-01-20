20 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
20 Ocak 2023 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
02:30 Gamer
03:30 Süper Lig Haftası
04:00 Y. Kayserispor - DG Sivasspor
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 FTA Antalyaspor - B. Giresunspor
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Fenerbahçe - Adanaspor
10:30 1. Lig Haftanın Golleri
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Ç. Rizespor - Galatasaray
14:00 1. Lig Haftanın Golleri
14:15 Süper Lig Haftanın Golleri
14:30 Konyaspor - Ankaragücü
14:45 Kasımpaşa - Başakşehir
15:30 1. Lig Haftanın Golleri
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 Trabzonspor - M. Başakşehir
18:00 beInspired
19:00 Taraftar
20:00 Süper Hikayem
21:00 Santra
22:30 1. Lig Haftanın Golleri
22:45 Süper Lig Haftanın Golleri
23:00 İstatistik Bankası
23:30 Süper Lig Haftası