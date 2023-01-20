20 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 20 Ocak 2023 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Maç Saati 02:30 Gamer 03:30 Süper Lig Haftası 04:00 Y. Kayserispor - DG Sivasspor 05:45 Süper Lig Haftanın Golleri 06:00 FTA Antalyaspor - B. Giresunspor 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Fenerbahçe - Adanaspor 10:30 1. Lig Haftanın Golleri 10:45 Süper Lig Haftanın Golleri 11:00 Bein Manşet 12:30 Ç. Rizespor - Galatasaray 14:00 1. Lig Haftanın Golleri 14:15 Süper Lig Haftanın Golleri 14:30 Konyaspor - Ankaragücü 14:45 Kasımpaşa - Başakşehir 15:30 1. Lig Haftanın Golleri 15:45 Süper Lig Haftanın Golleri 16:00 Trabzonspor - M. Başakşehir 18:00 beInspired 19:00 Taraftar 20:00 Süper Hikayem 21:00 Santra 22:30 1. Lig Haftanın Golleri 22:45 Süper Lig Haftanın Golleri 23:00 İstatistik Bankası 23:30 Süper Lig Haftası Kaynak: InterSinema.com / TV Başakşehir TV Haberler

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