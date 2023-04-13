Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından ikinci dönemin başlangıcı bir süre ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklama ile bu yıl okulların 16 Haziran tarihinde kapanacağını açıkladı. Peki, 20 Nisan tatil mi? 20 Nisan okullar tatil mi, kapalı mı? Perşembe günü okullar var mı, ders işlenecek mi?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından Ramazan Bayramının ara tatile denk gelmesi sebebiyle 20 Nisan tatil mi? Sorusu merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulatılıyor. Milli Eğitim Bakanlığının konuya ilişkin yaptığı açıklamalar ise gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yapılan açıklama ile birlikte okullarda ikinci dönem ara tatilini yapacağı tarihler belli oldu. Peki, 20 Nisan tatil mi? 20 Nisan okullar tatil mi, kapalı mı? Perşembe günü okullar var mı, ders işlenecek mi?

20 NİSAN TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin tatil takviminde değişikliğe gitmedi. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak. Buna göre Ramazan Bayramı ile ara tatil birleştirildi.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramının ilk günü 21 Nisan Cuma günüdür. 3 gün süren Ramazan Bayramı 23 Nisan Pazar günü sona erecektir.