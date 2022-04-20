20 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 20 Nisan'da ne oldu? 20 Nisan ne günü? 20 Nisan'da doğan ünlüler!

20 Nisan'da doğan ünlüler! 20 Nisanda ne oldu? 20 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, 20 Nisan'da ölenler ve 20 Nisan'da doğanlar merak ediliyor. 20 Nisan yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 20 Nisan ne günü? 20 Nisan dünya ne günü? 20 Nisan'da kim öldü? İşte, 20 Nisan doğumlu ünlüler haberimizde...

20 NİSAN TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

20 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

1792 - Birinci Fransa Cumhuriyeti yönetimi, Avusturya Habsburg Monarşisi'ne savaş ilan etti. Fransız Devrim Savaşları başladı.

1841 - İlk dedektif romanı, Morg Sokağı Cinayeti yayımlandı.

1862 - İlk pastörizasyon deneyi, Louis Pasteur ve Claude Bernard tarafından gerçekleştirildi.

1902 - Marie Curie ve Pierre Curie, Paris'teki laboratuvarlarında radyoaktif radyum klorürü rafine etmeyi başardılar.

1924 - Türkiye'de 1924 Anayasası yürürlüğe girdi.

1924 - Bilecik il oldu.

1926 - Western Electric ve Warner Bros. şirketleri, filme ses eklemeyi mümkün kılan Vitaphone cihazını tanıttılar.

1933 - Bulgaristan'ın Razgrad şehrindeki Türk mezarlığının bir grup Bulgar tarafından yerle bir edilmesiyle, İstanbul'da Razgrad Olayları başladı.

1940 - İlk elektronlu mikroskop, Philadelphia'da tanıtıldı.

1942 - İzmir Ticaret Gazetesi kuruldu.

1967 - Swiss Britannia şirketine ait bir yolcu uçağı, Toronto'da düştü: 126 kişi öldü.

1968 - Güney Afrika Havayolları'na ait Boeing 707 tipi bir yolcu uçağı, Windhoek şehrinden kalkışı esnasında düştü: 122 kişi öldü.

1970 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon, Vietnam'dan 150 bin kişilik bir Amerika Birleşik Devletleri gücünün daha geri çekileceğini açıkladı.

1972 - Apollo 16, Ay'a iniş yaptı.

1975 - Türkiye'nin Beyrut Basın Danışmanı'nın otomobili, ASALA tarafından patlatıldı.

1978 - Kızıl Tugaylar örgütü, 16 Mart'ta kaçırdıkları İtalya'nın eski Başbakanı Aldo Moro'yu, tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılmaması halinde öldüreceklerini bildirdi.

1978 - Güney Kore Havayollarına ait Boeing 707 tipi bir yolcu uçağı, Sovyet savaş uçakları tarafından Murmansk yakınlarındaki donmuş bir göle inmeye zorlandı. İki yolcu öldü, 107 yolcu ise sağ kurtuldu.

1986 - 1925 yılında Sovyetler Birliği'nden çıkan ve geri dönmeyen piyanist Vladimir Horowitz, 61 yıl sonra Sovyetler Birliği'nde tekrar konser verdi.

1994 - Türkiye'de Radyo-Televizyon Üst Kurulu kuruldu.

1998 - Air France şirketine ait Boeing 727-200 tipi bir yolcu uçağı, Bogota'dan (Kolombiya) kalktıktan sonra Cerro El Cable dağlarına çarparak düştü: 53 kişi öldü.

1996 - Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın birinci büyük eğlence merkezi Tatilya, İstanbul'da açıldı.

1999 - Columbine Lisesi katliamı: Lisenin Eric Harris ve Dylan Klebold isimli öğrencileri, 13 kişiyi öldürdü, 24 kişiyi yaraladı ve sonra da intihar ettiler.

2005 - Turgut Özakman'ın, Türk Kurtuluş Savaşı'nı bir roman kurgusu içinde anlatan Şu Çılgın Türkler kitabı yayımlandı.

2006 - Han Myeong-sook, Güney Kore'nin ilk kadın Başbakanı olarak göreve başladı.

20 NİSAN'DA DOĞAN ÜNLÜLER

20 Nisan'da doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

702 - Cafer-i Sadık, İslam fıkhî mezhebi Caferiliğe ismini veren Şii imam (ö. 765)

1761 - Şah Sultan, III. Mustafa'nın kızı (ö. 1803)

1808 - III. Napolyon, Fransız siyasetçi ve II. İmparatorluk İmparatoru (ö. 1873)

1840 - Odilon Redon, Fransız ressam (ö. 1916)

1889 - Adolf Hitler, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi lideri Alman politikacı ve Nazi Almanyası Führeri (ö. 1945)

1893 - Harold Lloyd, Amerikalı komedyen (ö. 1971)

1893 - James Bedford, Amerikalı bilim insanı (ö. 1967)

1893 - Joan Miro, Katalan sürrealist ressam (ö. 1983)

1910 - Fatin Rüştü Zorlu, Türk siyasetçi ve bürokrat (ö. 1961)

1916 - Nesibe Zeynalova, Azerbaycanlı oyuncu (ö. 2004)

1923 - Oktay Akbal, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2015)

1923 - Tito Puente, Porto Riko asıllı Amerikalı Latin caz müzisyeni (ö. 2000)

1927 - Ömer Aggad, Filistin asıllı Suudi Arap hayırsever ve iş adamı (ö. 2018)

1929 - Domenico Corcione, İtalyan asker ve siyasetçi (ö. 2020)

1929 - Ringaudas Songaila, Litvanya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde çeşitli görevlerde bulunmuş Litvan komünist politikacı, veteriner hekim (ö. 2019)

1937 - Yılmaz Onay, Türk yazar, yönetmen ve çevirmen (ö. 2018)

1943 - Abdullah Kiğılı, Türk iş adamı ve Kiğılı giyim mağazalarının kurucusu

1943 - Edie Sedgwick, Amerikalı aktris (ö. 1971)

1949 - Jessica Lange, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1949 - Mahmut Cevher, Türk oyuncu

1950 - Aleksander Lebed, Rus asker ve siyasetçi (ö. 2002)

1951 - Luther Vandross, Amerikalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve prodüktör (ö. 2005)

1951 - Haluk İmga, Türk bürokrat ve siyasetçi

1958 - Galip Tekin, Türk çizgi romancı (ö. 2017)

1964 - Andy Serkis, İngiliz aktör

1967 - Mike Portnoy, Amerikalı baterist

1971 - Hilal Özdemir, Türk müzisyen ve Türk Halk Müziği sanatçısı

1972 - Carmen Electra, Amerikalı model, aktris ve şarkıcı

1972 - Zeljko Joksimovic, Sırp şarkıcı ve besteci

1975 - Esra Dalfidan, Türk asıllı Alman caz şarkıcısı

1975 - Michael Render, sahne adıyla Killer Mike, Amerikalı hip hop sanatçısı ve oyuncu

1976 - Aldo Bobadilla, Paraguaylı futbolcu

1976 - Ali Atay, Türk oyuncu ve müzisyen

1979 - Bedük, Türk müzisyen

1980 - Jasmin Wagner, Alman kadın şarkıcı, aktris ve TV sunucusu

1983 - Miranda Kerr, Avustralyalı manken

1984 - Bárbara Lennie Holguín, İspanyol oyuncu

1987 - Chun Woo-hee, Güney Koreli aktris

1987 - Anna Rossinelli, İsviçreli şarkıcı ve söz yazarı

1989 - Carlos Valdes, Amerikan aktör, müzisyen ve şarkıcı

1990 - Lu Han, Çinli şarkıcı ve oyuncu

1993 - Petrus Boumal, Kamerunlu milli futbolcu

1993 - Takuma Arano, Japon futbolcu

1997 - Alexander Zverev Jr., Alman tenisçi

20 NİSAN'DA VEFAT EDENLER

20 Nisan'da vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1248 - Güyük Han, Cengiz Han'ın torunu, Moğolların büyük kağanı Ögeday'in büyük oğlu ve ardılı (d. 1206)

1284 - Hojo Tokimune, Kamakura şogunluğunun sekizinci shikkeni (d. 1251)

1314 - Papa V. Clemens; gerçek adı ile Bertrand de Goth, Roma Katolik Kilisesi'nde papalık yapmıştır (d. 1264)

1521 - İmparator Zhengde, Çin'in Ming Hanedanı'nın 10. imparatoru (d. 1491)

1707 - Johann Christoph Denner, Alman mucit ve çalgı yapımcısı (klarneti icat eden) (d. 1655)

1750 - Jean Louis Petit, Fransız cerrah ve vidalı turnikenin mucidi (d. 1674)

1769 - Pontiac, Otava yerlilerinin reisi (d. 1720)

1836 - I. Johann, Lihtenştayn prensi (d. 1760)

1887 - Muhammed Şerif Paşa, Türk asıllı Mısırlı devlet adamı (d. 1826)

1912 - Bram Stoker, İrlandalı yazar (d. 1847)

1918 - Karl Ferdinand Braun, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1850)

1927 - Enrique Simonet, İspanyol ressam (d. 1866)

1932 - Giuseppe Peano, İtalyan matematikçi (d. 1858)

1939 - William Mitchell Ramsay, İskoç arkeolog ve Yeni Ahit uzmanı (d. 1851)

1948 - Mitsumasa Yonai, Japonya'nın 26. başbakanı (d. 1880)

1951 - Ivanoe Bonomi, İtalya Başbakanı (d. 1873)

1977 - Sepp Herberger, Alman futbolcu ve antrenör (d. 1897)

1990 - Şefik Bursalı, Türk ressam (d. 1903)

1991 - Don Siegel, Amerikalı film yönetmeni (d. 1912)

1992 - Benny Hill, İngiliz komedyen, aktör ve şarkıcı (d. 1924)

1993 - Cantinflas, Meksikalı komedyen ve aktör (d. 1911)

1995 - Milovan Djilas, Karadağ asıllı Yugoslav siyasetçi (d. 1911)

1999 - Erol Akyavaş, Türk ressam (d. 1932)

1999 - Tekin Aral, Türk karikatürist (d. 1941)

1999 - Richard Erwin Rood, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1958)

2002 - Pierre Rapsat, Belçikalı şarkıcı (d. 1948)

2003 - Daijiro Kato, Japon profesyonel motosiklet yarışçısı (d. 1976)

2006 - Kathleen Antonelli, İrlandalı-Amerikalı bilgisayar bilimci (d. 1921)

2008 - Gazanfer Bilge, Türk güreşçi ve Dünya ve Olimpiyat şampiyonu (d. 1924)

2011 - Tim Hetherington, Büyük Britanyalı-Amerikalı gazeteci ve foto muhabiri (d. 1970)

2012 - Ayten Alpman, Türk ses sanatçısı (d. 1929)

2012 - Sadettin Bilgiç, Türk siyasetçi (d. 1920)

2013 - Günseli Başar, Türk manken (d. 1932)

2013 - Yakup Tahincioğlu, Süryani asıllı Türk sanayici ve iş adamı (d. 1933)

2014 - Mithat Bayrak, Türk millî güreşçi (d. 1929)

2014 - Rubin Hurricane Carter, Hurricane lakaplı orta siklet boksör (d. 1937)

2016 - Guy Hamilton, İngiliz film yönetmeni ve senarist (d. 1922)

2016 - Chyna, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1970)

2016 - Atilla Özdemiroğlu, Türk besteci, söz yazarı ve müzisyen (d. 1943)

2016 - Victoria Wood, İngiliz oyuncu, komedyen, şarkıcı, senarist, şarkı sözü yazarı ve yönetmen (d. 2016)

2017 - Marta Magdalena Abakanowicz, Polonyalı dokumacı ve heykeltıraş (d. 1930)

2017 - Roberto Ferreiro, Arjantinli futbolcu ve teknik direktör (d.1935)

2017 - Cuba Gooding Sr., Amerikalı şarkıcı ve aktör (d. 1944)

2017 - Germaine Mason, Jamaikalı-Britanyalı yüksek atlamacı (d. 1983)

2018 - Avicii, İsveçli DJ, Müzik prodüktörü (d. 1989)

2018 - Roy Thomas Frank Bentley, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör (d. 1924)

2018 - Pavel Šrut, Çek şair, çevirmen ve çocuk öyküleri yazarı (d. 1940)

2019 - Joe Armstrong, İngiliz bilgisayar mühendisi, bilim adamı ve akademisyen (d. 1950)

2019 - Jaroslaw Biernat, Polonyalı eski futbolcu (d. 1960)

2019 - Ludek Bukac, Çek buz hokeyi oyuncusu ve antrenör (d. 1935)

2019 - Reggie Cobb, Amerikan Futbolu oyuncusu (d. 1968)

2019 - Monir Shahroudy Farmanfarmaian, İranlı kadın ressam ve sanat koleksiyoncusu (d. 1922)

2020 - Heherson Alvarez, Filipinli politikacı (d. 1939)

2020 - Herman Glenn Carroll, Amerikalı yazar (d. 1960)

2020 - Claude Evrard, Fransız aktör (d. 1933)

2020 - Tom Lester, Amerikalı aktör (d. 1938)

2020 - Tom Mulholland, Gal futbolu oyuncusu (d. 1936)

2020 - Gabriel Retes, Meksikalı film yönetmeni, yazar, yapımcı ve aktör (d. 1947)

2020 - Manjeet Singh Riyat, Birleşik Krallık'ta acil bakım danışmanı (d. 1967/68)

2020 - Jirí Toman, Çek doğumlu İsviçreli hukukçu ve profesör (d. 1938)

2020 - Arsen Yegiazarian, Ermeni satranç oyuncusu (d. 1970)

2021 - Idriss Déby, Çadlı siyasetçi ve asker (d. 1952)

20 NİSAN NE GÜNÜ?

20 Nisan önemli bir gün ile anılmamaktadır.

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