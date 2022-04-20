20 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

İZMİR (Haberler.com) - İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 20 Nisan Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

20.04.2022 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 2.KADRİYE,ZAFERTEPE MAHALLELERİ

20.04.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ZAFER MAHALLESİ

20.04.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle İHSAN ALYANAK,UZUNDERE,YURTOĞLU MAHALLELERİ,METRO POLİGON İST

20.04.2022 04:00 04:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ VE CİVARI

20.04.2022 09:00 12:00 OG FİZİKİ İRTİBAT NEDENİYLE BURUNCUK, ÇAVUŞKÖY MAHALLELERİ,, İLYASOĞULLARI HAYVANCILIK, ÖZMETAL DEMİR ÇELİK, İZ-SU BURUNCUK VE ÇAVUŞKÖY ACİL İÇME, ZİYA ŞAHİN, MUSTAFA ÇALIŞKAN, MUSTAFA KARAKUYU NAK, MEHMET KIRAL, AĞIR HADDECİLİK, ATİLLA ŞENKAYA ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI

20.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,CENGİZKOCATOROS,ŞEHİTLER BULVARI,1820/2,1803/2 SOKAKLAR VE CİVARI

20.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ,686/5 SOKAKLAR VE CİVARI

20.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALLESİ,3020/1,3020,3009 SOKAKLARI VE CİVARI

20.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALLESİ,3015,3015/1,3015/2 SOKAKLARI VE CİVARI

20.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKA MAHALLESİ,YARENDEDE CADDESİ,455,650,612,604 SOKAKLAR VE CİVARI

20.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ,275/1,249/2 SOKAKLAR VE CİVARI

20.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması TOKATBAŞI MAHALLESI TR-1 VE TR-2 TRAFOSU TAMAMINDA

20.04.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım ALAÇATI MAHALLESI 160107, 16110, 16111, 16113 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-307 A KOLU

20.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ARDIÇ MAHALLESI 5434, 5435, 5436, 5442, 5445, 5448, 5450/1 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-271

20.04.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım MORDOĞAN MAH. ÇATALKAYA TR-2 ÇATALKAYA MEVKII BIR KISMI

20.04.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması BAŞKÖY MAH. MAŞAT MEVKII TR-2

20.04.2022 09:00 16:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KARAKÖY MAHALLESİ KARADAYI, İSTİKLAL 1, ŞEN, MENEKŞE 1, KARANFİL 4, GEMİCİ, AVCI 1, LALE 1 SOKAKLARI VE CİVARLARI

20.04.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN MAHALLESI KÜÇÜK İBRAHIMLER SOKAK TR-2 (HATBAŞI)

20.04.2022 09:30 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ TÖYKO 38, 18, 36, 34, 32, 30, 24, 26, 18, 16, 14 SOKAKLARI VE CİVARLARI

20.04.2022 10:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması BARBAROS VE KADIOVACIK MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR

20.04.2022 10:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KARAKÖY MAHALLESİ KARAKÖY KÖYÜ İÇ YOLU VE CİVARLARI

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