20 Nisan Çarşamba TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV bugünkü TV yayın akışı

Bu akşam televizyonda neler var? 20 Nisan TV yayın akışı bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 20 Nisan yayın akışı Bugün hangi diziler var? 20 Nisan Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 20 Nisan Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Nisan Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

20 NİSAN YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Oğlum

00:15 Baba

02:45 Aziz

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

20:30 7. Koğuştaki Mucize (Yerli Sinema)

23:00 Mahkum

02:00 Şevkat Yerimdar

03:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

04:45 Her Yerde Sen

06:00 Aşk Yeniden

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Yargı

02:40 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:15 Yabancı Damat

ATV YAYIN AKIŞI



16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:05 Kuruluş Osman

00:30 Yalnız Kurt

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05:25 Hz. Ömer

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Pelin'in Mutfağı

18:30 Star Ana Haber

20:00 İbo Show

00:30 Aramızda Kalsın

03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

04:50 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:15 Bir İyilik Hikayesi

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber

17:25 İddiaların Aksine

17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:10 Kara Tahta

23:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

00:30 Kara Tahta

02:50 Sahur Bereketi

04:40 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19:15 Survivor All Star

20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

04:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

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