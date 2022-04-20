20 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı
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20 Nisan 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Futbol Anadolu
02:00 Inter - Milan
03:45 İngiltere Premier Lig Özetler
04:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:55 Spor Takvimi
05:00 Futbol Anadolu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:45 Avrupadan Futbol
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Manisa Futbol Kulübü-b
15:30 Spor Bülteni
15:55 Tbmm-tv
17:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Nasadoge Menemenspor-k
20:00 Spor Akşamı
20:30 Futbol Aklı
21:55 İtalya Kupası Yarı Final Futbol Karşılaşması Juventus-fiore