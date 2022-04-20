20 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Futbol Anadolu

02:00 Inter - Milan

03:45 İngiltere Premier Lig Özetler

04:25 Spor Toto Süper Lig Özetler

04:55 Spor Takvimi

05:00 Futbol Anadolu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:45 Avrupadan Futbol

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Manisa Futbol Kulübü-b

15:30 Spor Bülteni

15:55 Tbmm-tv

17:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Nasadoge Menemenspor-k

20:00 Spor Akşamı

20:30 Futbol Aklı

21:55 İtalya Kupası Yarı Final Futbol Karşılaşması Juventus-fiore

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