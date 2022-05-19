20 Mayıs okullar tatil mi? YARIN Cuma günü okullar tatil var mı, okul var mı? - Haberler

20 Mayıs'ta okullar tatil mi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na kısa süre kalırken resmi tatil günleri araştırılan başlıklar arasında yerini alıyor. 19 Mayıs okullar tatil mi? 2022 resmi tatil günleri, 20 Mayıs tatil mi soruları art arda araştırılıyor.

19 MAYIS OKULLAR RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil sayılıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteler ile memurlar ve özel sektör de resmi tatil kategorisine giriyor.

20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

20 Mayıs 2022 Cuma günü, resmi tatil günleri içerisinde bulunmuyor. Bu nedenle bugünün tatil olması beklenmiyor.

2022 RESMİ TATİLLER

• Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

• Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

• Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

• Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

• Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

• Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

• Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

• Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

• Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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