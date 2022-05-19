20 Mayıs okul var mı? 20 Mayıs tatil mi? - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda öğrencilerin bir gün ara vermesi sonrası 20 Mayıs Cuma gününün de tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 20 Mayıs okul var mı? 20 Mayıs tatil mi? Cuma günü tatil mi? İşte detaylar…

20 MAYIS OKUL VAR MI?

20 Mayıs Cuma günü için herhangi bir açıklama yapılmadığı için okullar tatil olmayacak. 20 Mayıs Cuma günü öğrenciler eğitim ve öğretim hayatına okul sıralarında devam edecekler.

20 MAYIS MEMURLARA VE ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ

20 Mayıs Cuma günü memurlar ve özel sektörde çalışanlar işlerine kaldıkları yerden devam edecekler.

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