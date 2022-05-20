20 Mayıs Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? PUAN DURUMU! Bu hafta Gelinim Mutfakta'da elenen isim kim oldu? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu - Haberler

20 Mayıs Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? PUAN DURUMU! Bu hafta Gelinim Mutfakta'da elenen isim kim oldu? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu
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Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu belli oldu! Gelinim Mutfakta 20 Mayıs Cuma puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Bu hafta Gelinim Mutfakta'da elenen isim kim oldu? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu!
20 Mayıs Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Bu hafta Gelinim Mutfakta 'da elenen isim kim oldu? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu! İşte detaylar...
Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en düşük puanı alarak elenen isim 39 puanla Edanur oldu.
- Damla: 68
- Aslıhan: 61
- Senanur: 88
- Edanur: 39
20 Mayıs Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan Senanur oldu.
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