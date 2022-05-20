20 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı - Haberler

20 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı
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20 Mayıs 2022 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Discovery Golf
00:25 The Minute
00:30 Binicilik
01:30 Bisiklet: İtalya Turu
02:30 Tenis: Roland Garros
04:00 Bisiklet: İtalya Turu
05:30 Tenis: Roland Garros
07:30 Bisiklet: İtalya Turu
09:00 The Power Of Sport
09:30 Formula E
10:30 Discovery Golf
11:00 The Minute
11:05 Tenis: Roland Garros
12:00 Bisiklet: İtalya Turu
18:45 Bisiklet: Burgos Turu
19:45 Bisiklet: İtalya Turu
20:30 Haberler
20:35 Tenis: Roland Garros
22:00 Haberler
22:05 Bisiklet: İtalya Turu
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