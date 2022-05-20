20 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

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20 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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20 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

20 Mayıs 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

04:15 Haftanın Golleri

04:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

05:00 Trio

06:00 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Yeni Gün

09:00 Galatasaray - A. Demirspor

10:45 Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Fenerbahçe - Elazığspor

14:00 Haftanın Golleri

14:15 1. Lig Haftanın Golleri

14:30 M. Başakşehir - Trabzonspor

15:00 Ök Y.malatyaspor-fenerbahçe

15:30 Haftanın Golleri

15:45 1. Lig Haftanın Golleri

16:00 A. Alanyaspor - Gaziantep Fk

17:45 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Taraftar

20:00 Sporun Mabetleri

20:30 Süper Lig Yolu

22:00 Final

23:30 İstatistik Bankası

InterSinema.com / TV

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