20 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
20 Mart 2023 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Z Raporu
01:30 C. Alanyaspor - Fenerbahçe
03:30 V. Karagümrük - M. Başakşehir
05:15 Haftanın Golleri
05:30 DG Sivasspor - Ankaragücü
07:15 Haftanın Golleri
07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 C. Alanyaspor - Fenerbahçe
11:00 beIN Manşet
12:30 Diyarbakırspor - Galatasaray
14:00 Süper Lig Maç Özetleri
15:00 Gamer
16:00 V. Karagümrük - M. Başakşehir
17:45 Haftanın Golleri
18:00 A. Konyaspor - Galatasaray
20:00 Beşiktaş - İstanbulspor
21:45 Haftanın Golleri
22:00 C. Alanyaspor - Fenerbahçe
23:45 Haftanın Golleri