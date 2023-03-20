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20 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

20 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

20 Mart 2023 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 C. Alanyaspor - Fenerbahçe

03:30 V. Karagümrük - M. Başakşehir

05:15 Haftanın Golleri

05:30 DG Sivasspor - Ankaragücü

07:15 Haftanın Golleri

07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 C. Alanyaspor - Fenerbahçe

11:00 beIN Manşet

12:30 Diyarbakırspor - Galatasaray

14:00 Süper Lig Maç Özetleri

15:00 Gamer

16:00 V. Karagümrük - M. Başakşehir

17:45 Haftanın Golleri

18:00 A. Konyaspor - Galatasaray

20:00 Beşiktaş - İstanbulspor

21:45 Haftanın Golleri

22:00 C. Alanyaspor - Fenerbahçe

23:45 Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com / TV

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