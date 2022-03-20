20 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Mendilim Kekik Kokuyor

03:45 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

05:00 Yeşil Deniz

08:20 Payitaht Abdülhamid

11:50 Enine Boyuna

13:00 Yaşamın Kıyısında Nabız

13:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

16:45 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

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