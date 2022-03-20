20 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı - Haberler

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20 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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20 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı

20 Mart 2022 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Mendilim Kekik Kokuyor

03:45 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

05:00 Yeşil Deniz

08:20 Payitaht Abdülhamid

11:50 Enine Boyuna

13:00 Yaşamın Kıyısında Nabız

13:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

16:45 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

InterSinema.com / TV

Pelin Çift ile Gündem Ötesi, TV, Haberler

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