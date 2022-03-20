20 Mart 2022 Kanal d Yayın Akışı

18 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi? PUAN DURUMU! Bu hafta Gelinim Mutfakta'da elenen isim kim oldu? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu!

Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? 18 Mart Cuma Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kazanan kim oldu?