Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 20 lira değerinde madeni para basıldığı iddia edildi. Peki, 20 lira değerinde madeni para basıldı mı? 20 lira değerinde madeni para basıldı iddiası doğru mu? İşte detaylar…

Twitter'da paylaşılan bir videoda yer alan görüntüye göre 20 lira değerinde madeni para basıldığı iddia edildi. Peki, 20 lira değerinde madeni para basıldı mı? 20 lira değerinde madeni para basıldı iddiası doğru mu? Detaylar haberimizde…

20 LİRA DEĞERİNDE MADENİ PARA BASILDI MI?

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda 20 lira değerinde madeni para basıldığı iddia edildi. Teyit.org'un haberine göre videoda yer alan madeni para, Ayasofya hatıra parası olarak 2020'de basılmıştır bu sebeple iddia gerçeği yansıtmamaktadır.