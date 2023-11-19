20 KASIM (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece?

Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava durumu ne, kaç derece, yağmur var mı?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, 20 KASIM hava durumu, İstanbul - İzmir - Ankara - Adana - Antalya - Hatay haftalık hava durumu nedir? İşte detaylar…

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. 20 KASIM hava durumu ve İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirler için haftalık hava tahminlerine dair detaylar ise şu şekilde…

20 KASIM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL

19 Kasım 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7 derece.

20 Kasım 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13 derece.

21 Kasım 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16 derece.

22 Kasım 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18 derece.

23 Kasım 2023 Perşembe: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15 derece.

20 KASIM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İZMİR

19 Kasım 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12 derece.

20 Kasım 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16 derece.

21 Kasım 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19 derece.

22 Kasım 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19 derece.

23 Kasım 2023 Perşembe: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22 derece.

20 KASIM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANKARA

19 Kasım 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 4 derece.

20 Kasım 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6 derece.

21 Kasım 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11 derece.

22 Kasım 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15 derece.

23 Kasım 2023 Perşembe: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15 derece.

20 KASIM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HATAY

19 Kasım 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21 derece.

20 Kasım 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18 derece.

21 Kasım 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19 derece.

22 Kasım 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18 derece.

23 Kasım 2023 Perşembe: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19 derece.

20 KASIM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ADANA

19 Kasım 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22 derece.

20 Kasım 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19 derece.

21 Kasım 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20 derece.

22 Kasım 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21 derece.

23 Kasım 2023 Perşembe: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23 derece.

20 KASIM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANTALYA

19 Kasım 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14 derece.

20 Kasım 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19 derece.

21 Kasım 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20 derece.

22 Kasım 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16 derece.

23 Kasım 2023 Perşembe: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20 derece.