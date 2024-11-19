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20 Kasım Muğla hava durumu | Muğla'da hava nasıl olacak? Muğla günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

20 Kasım Muğla hava durumu | Muğla'da hava nasıl olacak? Muğla günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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Muğla'da 20 Kasım hava durumu ve önümüzdeki 5 günün hava durumu tahminleri yayınlandı. Muğla'da hava nasıl olacak merak eden vatandaşlar için güncel hava durumu bilgileri ve 5 günlük tahminler aşağıda yer alıyor.

20 Kasım Çarşamba günü için Muğla hava durumu tahminleri açıklandı. Muğla'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Muğla'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 20 Kasım Muğla'da hava nasıl olacak? İşte, Muğla günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

MUĞLA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Muğla'da 20 Kasım 2024 tarihinde hava durumunun genellikle parçalı bulutlu olması bekleniyor. Gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 16°C, en düşük sıcaklığın ise 7°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Yağış ihtimali oldukça düşük, bu nedenle güneşli ve serin bir hava hakim olacak. Rüzgar hızı hafif, güney ve güneybatı yönlerinden esmesi bekleniyor. Nem oranı ise %30-40 aralığında olacak. Gün boyunca açık ve rahat bir hava yaşanacağı öngörülüyor.

Muğla hava durumu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

20 Kasım Muğla hava durumu | Muğla'da hava nasıl olacak? Muğla günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

MUĞLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Muğla'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

20 Kasım Muğla hava durumu | Muğla'da hava nasıl olacak? Muğla günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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