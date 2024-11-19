Üye Girişi
Haberler

20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı?

20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da hava durumu merak ediliyor. 20 Kasım İstanbul hava durumu raporu, İstanbul'da yaşayan vatandaşların ve şehre ziyarete gelenlerin bilgisine sunuluyor. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte detaylar...

İstanbul'da havanın nasıl olacağı merak ediliyor. 20 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da hava güneşli mi yoksa yağışlı mı olacak? Vatandaşlar, 20 Kasım tarihinde İstanbul'da havanın nasıl olacağını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da 20 Kasım 2024 için hava durumu, genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Havanın en yüksek sıcaklık 16°C civarına, en düşük ise 11°C'ye düşmesi bekleniyor. Ayrıca, yağmur ihtimali yüksek ve gün boyunca hafif yağışlar görülebilir.

Rüzgar hızı ise saatte 9-11 km civarında olacak, bu nedenle dışarıda hava biraz serin hissedilebilir. Havanın çoğunlukla kapalı ve yağışlı olacağı bu günde, dışarı çıkarken şemsiye ve sıcak tutacak kıyafetler tercih edebilirsiniz.

20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı?

İstanbul hava durumu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, İstanbul'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük

Zelenski ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu

 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru

Davada bakanlık avukatının sorulmasını istemediği soru
Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı

Her fırsatta "tasarruf" diyen Şimşek'i küplere bindirecek ihale
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

SON DAKİKA! Ukrayna Rusya'ya mı saldırdı? Ukrayna Rusya'ya neden saldırdı? Bahar bu akşam var mı? 19 Kasım Bahar dizisi 25. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! 19 Kasım Salı Gelinim Mutfakta Yarışmasının Kazananı Kim Oldu? Jaguar logosunu değiştirdi mi? Jaguar'ın yeni logosu nasıl? SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Spotify neden açılmıyor, sorun ne? ABD Merkez Bankası Aralık ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yeni banknotlar ne zaman çıkacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 19 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı? KPSS LİSANS BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI! KPSS lisans yeni branş bazında sıralama sonuçları açıklandı mı? KPSS sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.