20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı?

İstanbul'da havanın nasıl olacağı merak ediliyor. 20 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da hava güneşli mi yoksa yağışlı mı olacak? Vatandaşlar, 20 Kasım tarihinde İstanbul'da havanın nasıl olacağını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da 20 Kasım 2024 için hava durumu, genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Havanın en yüksek sıcaklık 16°C civarına, en düşük ise 11°C'ye düşmesi bekleniyor. Ayrıca, yağmur ihtimali yüksek ve gün boyunca hafif yağışlar görülebilir.

Rüzgar hızı ise saatte 9-11 km civarında olacak, bu nedenle dışarıda hava biraz serin hissedilebilir. Havanın çoğunlukla kapalı ve yağışlı olacağı bu günde, dışarı çıkarken şemsiye ve sıcak tutacak kıyafetler tercih edebilirsiniz.

İstanbul hava durumu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, İstanbul'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;