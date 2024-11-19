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20 Kasım Eskişehir hava durumu | Eskişehir'de hava nasıl olacak? Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

20 Kasım Eskişehir hava durumu | Eskişehir'de hava nasıl olacak? Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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Eskişehir'de 20 Kasım ve sonraki 5 gün için hava durumu tahminleri açıklandı. Eskişehir'de hava nasıl olacak? Eskişehir halkı, günlük yaşam planlarını yaparken hava durumu tahminlerini dikkate alacak. Peki, Eskişehir'de hava nasıl olacak? Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

20 Kasım Çarşamba günü için Eskişehir hava durumu tahminleri açıklandı. Eskişehir'de bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Eskişehir'de önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 20 Kasım Eskişehir'de hava nasıl olacak? İşte, Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU

Bölge genelinde havanın parçalı ve zamanla az bulutlu olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir, bu da görüş mesafesinde azalmaya yol açabilir. Özellikle sürücülerin bu duruma karşı dikkatli olmaları öneriliyor. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artması tahmin ediliyor. Bu, bölge genelinde mevsim normallerine yakın ancak biraz daha ılıman bir havanın hakim olacağını gösteriyor.

20 Kasım Eskişehir hava durumu | Eskişehir'de hava nasıl olacak? Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Eskişehir hava durumu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

ESKİŞEHİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Eskişehir 5 günlük hava durumu şu şekilde;

20 Kasım Eskişehir hava durumu | Eskişehir'de hava nasıl olacak? Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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