Üye Girişi
Haberler

20 Kasım Antalya hava durumu | Antalya'da bugün hava nasıl? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini

20 Kasım Antalya hava durumu | Antalya'da bugün hava nasıl? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bugün hava nasıl? Antalya'nın bugünkü ve 5 günlük hava durumu tahminleri açıklandı. Antalya'da hava durumu bilgilerine göre, bugün hava nasıl olacak? İşte, 20 Kasım Antalya hava durumu tahminleri ve detaylar...

Antalya'da bugün hava durumu, bölge sakinleri ve tatilciler tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Antalya'da 20 Kasım tarihinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Vatandaşların ve tatilcilerin, hava koşullarına uygun şekilde plan yapmaları önem taşıyor. Peki, Antalya'da bugün hava nasıl? İşte, Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANTALYA HAVA DURUMU

Akdeniz bölgesinde 20 Kasım tarihinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle Batı Akdeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların yer yer etkili olması ve bazı bölgelerde kısa süreli kuvvetli sağanaklara dönüşmesi tahmin ediliyor. Vatandaşların ani yağışlara karşı hazırlıklı olması ve tedbirli davranması önemle vurgulanıyor.

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içerisinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışların sabah saatlerinden itibaren etkili olması, akşam saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.

En yüksek sıcaklık: 19°C

Nem oranı: Yağışlarla birlikte yüksek seviyelerde seyredecek.

Rüzgar: Orta kuvvette esecek, yağış anında rüzgarın kuvvetlenme ihtimali bulunuyor.

20 Kasım Antalya hava durumu | Antalya'da bugün hava nasıl? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini

ANTALYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Antalya'da 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;

20 Kasım Antalya hava durumu | Antalya'da bugün hava nasıl? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Trump'tan doktor Mehmet Öz'e kritik görev

Doktor Mehmet Öz'e ABD'de kritik görev

 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti

İmamoğlu ve Polat çiftinin davasına bakan savcı hakkında karar

 Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı

Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı! 3 artış daha yapacaklar
Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son

Esnafa yazı gönderildi! Menüye eklemeyen yandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 20 KASIM | Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Dünya Çocuk Hakları Günü nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajları! 20 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 20 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izle! Mehmed Fetihler Sultanı 24. bölüm full izleme linki Resmi Gazete bugün (20 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 20 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! 20 Kasım Antalya hava durumu | Antalya'da bugün hava nasıl? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini Montella maç sonrası basın açıklamasında neler söyledi? A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella maç sonrası ne dedi? Uluslar Ligi'nde Türkiye kaçıncı sırada? Bahar 25. bölüm izle! Bahar son bölümde neler oldu? Bahar son bölüm full, HD izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.