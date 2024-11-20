20 Kasım Antalya hava durumu | Antalya'da bugün hava nasıl? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini

Antalya'da bugün hava durumu, bölge sakinleri ve tatilciler tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Antalya'da 20 Kasım tarihinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Vatandaşların ve tatilcilerin, hava koşullarına uygun şekilde plan yapmaları önem taşıyor. Peki, Antalya'da bugün hava nasıl? İşte, Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANTALYA HAVA DURUMU

Akdeniz bölgesinde 20 Kasım tarihinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle Batı Akdeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların yer yer etkili olması ve bazı bölgelerde kısa süreli kuvvetli sağanaklara dönüşmesi tahmin ediliyor. Vatandaşların ani yağışlara karşı hazırlıklı olması ve tedbirli davranması önemle vurgulanıyor.

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içerisinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışların sabah saatlerinden itibaren etkili olması, akşam saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.

En yüksek sıcaklık: 19°C

Nem oranı: Yağışlarla birlikte yüksek seviyelerde seyredecek.

Rüzgar: Orta kuvvette esecek, yağış anında rüzgarın kuvvetlenme ihtimali bulunuyor.

ANTALYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Antalya'da 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;