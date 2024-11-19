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20 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

20 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'nın 20 Kasım tarihli hava durumu ve önümüzdeki 5 gün için hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara sakinlerinin hava durumu bilgilerine göre planlarını ayarlamaları öneriliyor.

20 Kasım Çarşamba günü için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 20 Kasım Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? İşte, Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da bugün hava durumunun parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının 14°C civarında olacağı belirtiliyor. Şehirde mevsim normallerine uygun bir hava durumu beklenirken, özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının daha da düşebileceği öngörülüyor. Bu nedenle, açık havada vakit geçirecek olanların soğuk havaya karşı hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor. Hafif rüzgarın etkili olması beklenen gün boyunca yağış öngörüsü bulunmuyor, ancak bulutlu hava nedeniyle güneş ışığının etkisi düşük kalabilir.

20 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara hava durumu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

20 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

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