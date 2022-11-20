20 Kasım 2022 Trt1 Yayın Akışı TV Haberleri 20 Kasım 2022 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var? Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı 02:00 Yürek Çıkmazı 04:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 05:00 Kalk Gidelim 08:35 Uyanış: Büyük Selçuklu 11:50 Enine Boyuna 13:00 Hayallerinin Peşinde 13:25 İmkansız Olasılık 15:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 17:00 Ana Haber 17:30 2022 Dünya Kupası Açılış Seremonisi 19:00 Katar - Ekvador 21:00 Teşkilat Kaynak: InterSinema.com / TV Turgay Başyayla TV Haberler

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