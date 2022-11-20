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20 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

20 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı

20 Kasım 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:45 Dünya Kupası Magazin

01:00 Spor Artı

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:30 İspanya La Liga Özetler

03:00 İtalya Seri A Özetler

03:30 Hollanda Eredivisie Özetler

03:50 Dünya Kupası Magazin

04:00 Spor Artı

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Türkiye - İskoçya

08:45 Dünya Kupası Magazin

09:00 Spor Bülteni

09:20 Orhan Ayhan'la

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:25 Manisa Futbol Kulübü - Erzurumspor

15:30 Spor Bülteni

15:55 Adanaspor - Altınordu

18:00 Spor Bülteni

19:00 Milli Maç Özel

19:55 Türkiye - Çekya

22:00 Milli Maç Özel

23:00 Aktüel Futbol

Kaynak: InterSinema.com / TV

Orhan Ayhan Spor Trt TV Haberler

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