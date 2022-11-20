20 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
20 Kasım 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:45 Dünya Kupası Magazin
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 İspanya La Liga Özetler
03:00 İtalya Seri A Özetler
03:30 Hollanda Eredivisie Özetler
03:50 Dünya Kupası Magazin
04:00 Spor Artı
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Türkiye - İskoçya
08:45 Dünya Kupası Magazin
09:00 Spor Bülteni
09:20 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Manisa Futbol Kulübü - Erzurumspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Adanaspor - Altınordu
18:00 Spor Bülteni
19:00 Milli Maç Özel
19:55 Türkiye - Çekya
22:00 Milli Maç Özel
23:00 Aktüel Futbol