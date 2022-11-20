20 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 20 Kasım 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:45 Dünya Kupası Magazin 01:00 Spor Artı 02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler 02:30 İspanya La Liga Özetler 03:00 İtalya Seri A Özetler 03:30 Hollanda Eredivisie Özetler 03:50 Dünya Kupası Magazin 04:00 Spor Artı 05:00 Aktüel Futbol 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Türkiye - İskoçya 08:45 Dünya Kupası Magazin 09:00 Spor Bülteni 09:20 Orhan Ayhan'la 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Yüz Yüze Futbol 12:30 Spor Bülteni 13:25 Manisa Futbol Kulübü - Erzurumspor 15:30 Spor Bülteni 15:55 Adanaspor - Altınordu 18:00 Spor Bülteni 19:00 Milli Maç Özel 19:55 Türkiye - Çekya 22:00 Milli Maç Özel 23:00 Aktüel Futbol Kaynak: InterSinema.com / TV Orhan Ayhan Spor Trt TV Haberler

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