20 Kasım 2022 Star Yayın Akışı TV Haberleri 20 Kasım 2022 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var? Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 01:00 Prometheus 03:30 Duy Beni 06:00 Güzel Köylü 07:30 Toprak ile Fidan 11:00 Tülin Şahin ile Moda 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 14:00 Yalı Çapkını 18:15 Star Haber 19:00 Toprak ile Fidan 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 23:30 Gecenin Ucunda Kaynak: InterSinema.com / TV Star TV Haberler

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