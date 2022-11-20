20 Kasım 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
20 Kasım 2022 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:30 The Minute
01:35 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi
02:30 Bmx Dünya Şampiyonası
03:30 Snooker: Uk Championship
05:00 Touring Car Racing
06:20 Dünya Superbike Şampiyonası
07:30 Dünya Superbike Şampiyonası
09:00 Powerlifting Dünya Şampiyonası
10:30 The Minute
10:35 Snooker: Uk Championship
11:45 Alp Disiplini Dünya Kupası
13:00 Snooker: Uk Championship
14:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
16:00 Snooker: Uk Championship
19:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
20:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
20:25 Haberler
20:30 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi