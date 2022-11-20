Üye Girişi
Haberi Paylaş

20 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

20 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

20 Kasım 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Fenerbahçe - B. Giresunspor

01:45 Haftanın Golleri

02:00 M. Başakşehir - Galatasaray

03:45 Haftanın Golleri

04:00 Y. Kayserispor - A. Konyaspor

05:45 Haftanın Golleri

06:00 Ankaragücü - Trabzonspor

07:45 1 Yıldız 10 Gol

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Dünya'nin Kupasi

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 İstatistik Bankası

12:30 Fenerbahçe - Adanaspor

14:00 Süper Lig Haftası

14:30 İstatistik Bankası

15:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:00 Ankaragücü - Trabzonspor

17:45 Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

20:00 Taraftar

21:00 Dünya'nin Kupasi

22:00 Süper Hikayem

23:00 Spor Gecesi

Kaynak: InterSinema.com / TV

Maç Özetleri Fenerbahçe Dünya TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title