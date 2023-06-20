20 Haziran HAVA DURUMU: Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta yağmur yağacak mı? Hava durumu tahminleri!

20 Haziran hava durumu tahminleri ve bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı merak ediliyor. Bununla birlikte Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzey ve batısı, Bolu, Kastamonu, Çorum ve Afyonkarahisar'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Yağmur yağacak mı ve meteorolojiden hava durumu tahminleri neler olduğu sıklıkla araştırılıyor. Peki, Bugün İstanbul'da yağmur var mı?

Yetkililer; su baskınları, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlara çağrı yaptı. Yağmur yağacak mı ve meteorolojiden hava durumu tahminleri neler olduğu sıklıkla araştırılıyor. 20 Haziran hava durumu nedir ve bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı merak ediliyor. 20 Haziran HAVA DURUMU: Bugün İstanbul'da yağmur var mı? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den hava durumu tahminleri! Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaşımına göre, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaşımına göre, Ege ve Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karadeniz (Sinop hariç) Çankırı, Ardahan, Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) Trabzon, Rize, Artvin, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzeybatısında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ