20 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı
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20 Haziran 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Set Sayısı
00:30 Spor Artı
02:00 Sırbistan - İsrail
03:45 Türkiye - Güney Kore
05:35 2021 - 2022 Sezonu Derleme
06:45 Özel Dosya
06:55 Spor Takvimi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2021 - 2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 2021 - 2022 Sezonu Derleme
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Spor Stüdyosu
15:35 2021 - 2022 Sezonu Derleme
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:55 Spor Takvimi
18:00 Spor Merkezi
19:50 Spor Atlası
20:00 Spor Akşamı
21:00 Aktüel Futbol Transfer
23:00 Transfer Günlüğü