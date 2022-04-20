(20. Gece Namazı) Ramazan ayının 20. gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz ve tarifi nedir? Ramazan'ın 20. gecesi namazı ve kılınışı!

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar teravih namazından sonra kılınabilecek nafile namazlar nelerdir merak ediyor. Sizlere 20. gece nafile namazını ve tarifini paylaşacağız. Peki, Ramazan ayının 20. gecesi teravih ve vitirden sonra hangi namaz kılınır? Ramazan'ın yirminci gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz hangisidir?

BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇINCI GECESİ?

Bugün 20 Nisan Çarşamba'yı 21 Nisan Perşembe'ye bağlayan gece Ramazan ayının 20. gecesidir. 20. gece namazı ve tarifi aşağıda verilmiştir.

RAMAZAN AYININ 20. GECESİ NAMAZI (TERAVİHTEN SONRA KILINACAK NAMAZ)

- Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 1 kere Kadir, 3 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 10 rekat kılan kişi 2 sene oruç tutmanın sevabıyla 1 şehit ecrine nâil olur.

(Kaynak : Eyyub ibnü' Abdillah, Fezailüş-şühur, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi)

Nafile Namazın Kısaca Tarifi:

Namaz 10 rekat olacak. Okunacaklar şöyle:

1. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kadir + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kadir + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 2. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kadir + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kadir + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 3. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kadir + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kadir + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 4. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kadir + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kadir + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 5. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kadir + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kadir + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 6. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kadir + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kadir + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 7. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kadir + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kadir + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 8. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kadir + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kadir + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 9. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kadir + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Kadir + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 10. rekatta : 1 Fatiha + 1 Kadir + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

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