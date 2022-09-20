20 Eylül Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Baran Bey'in puan durumu ne, bugün kim kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 20 Eylül Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 20 Eylül Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 20 EYLÜL BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (20 Eylül Salı) Baran Bey yarışıyor. Bugün yarışmacılar Baran Bey'in evine konuk olacak. Baran Bey hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Yaren Hanım

2. gün yarışmacısı : Baran Bey

3. gün yarışmacısı : Fikriye Hanım

4. gün yarışmacısı : Tayfun Bey

5. gün yarışmacısı : Dilara Hanım

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Fikriye Hanım'ın Baran Bey'e verdiği puan : -

- Dilara Hanım'ın Baran Bey'e verdiği puan : -

Tayfun Bey'in Baran Bey'e verdiği puan : -

- Yaren Hanım'ın Baran Bey'e verdiği puan : -