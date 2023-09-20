20 EYLÜL BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? Bu akşam TV'de neler var? 20 Eylül 2023 TV yayın akışı!
Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 20 Eylül 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bugün hangi diziler var?
Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 20 Eylül 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 20 Eylül 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 20 Eylül 2023 akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 20 Eylül 2023 tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV
08:00 Bu Sabah
- 10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
- 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Tosun Paşa
- 21:45 Yerli Sinema Salak Milyoner
- 23:45 Kızılcık Şerbeti
- 02:30 Adam ve Çocuk
- 05:30 Yeni Gelin
KANAL D
07:00 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk-ı Memnu
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Dönence
- 00:15 Yerli Dizi
- 02:30 Çemberimde Gül Oya
- 04:45 Kavak Yelleri
FOX TV
07:45 İlker Karagöz Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 En Hamarat Benim
- 16:15 Bu Tabak Kimin?
- 17:30 Bambaşka Biri
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Bambaşka Biri
- 22:30 Yabani
- 01:00 Bambaşka Biri
- 03:30 Bu Tabak Kimin?
- 05:45 Kefaret
STAR TV
07:00 Kiralık Aşk
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Yüksek Sosyete
- 16:00 Güzel Köylü
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Çöp Adam
- 20:00 Çöp Adam
- 00:15 Yalı Çapkını
- 03:30 Erkenci Kuş
- 05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Dilberay
- 22:50 Safir
- 01:50 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 04:50 Mutfak Bahane
TV8
07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye All Star
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye All Star
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa
- 05:00 Tuzak
TRT 1
05:55 İncir Ağacı
- 07:05 Kalk Gidelim
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 16:00 Diriliş Ertuğrul
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Benim Güzel Ailem
- 00:15 Yabancı Sinema Rüzgarın Oğlu
- 02:35 Seksenler
- 03:50 Diriliş Ertuğrul