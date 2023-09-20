20 EYLÜL BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? Bu akşam TV'de neler var? 20 Eylül 2023 TV yayın akışı!

Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 20 Eylül 2023 TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bugün hangi diziler var?

Bu akşam televizyonda neler olduğu ve hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam tv'de neler var, 20 Eylül 2023 günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hangi diziler var ve Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? 20 Eylül 2023 TV yayın akışı! Detaylar haberimizdedir...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 20 Eylül 2023 akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 20 Eylül 2023 tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Tosun Paşa

21:45 Yerli Sinema Salak Milyoner

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:30 Adam ve Çocuk

05:30 Yeni Gelin

KANAL D

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

00:15 Yerli Dizi

02:30 Çemberimde Gül Oya

04:45 Kavak Yelleri

FOX TV

07:45 İlker Karagöz Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

16:15 Bu Tabak Kimin?

17:30 Bambaşka Biri

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

22:30 Yabani

01:00 Bambaşka Biri

03:30 Bu Tabak Kimin?

05:45 Kefaret

STAR TV

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çöp Adam

20:00 Çöp Adam

00:15 Yalı Çapkını

03:30 Erkenci Kuş

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Dilberay

22:50 Safir

01:50 Ben Bu Cihana Sığmazam

04:50 Mutfak Bahane

TV8

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa

05:00 Tuzak

TRT 1