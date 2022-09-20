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20 Eylül Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!

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20 Eylül Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!

Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? 20 Eylül Salı günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 20 Eylül'de Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak ve Sincan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi ve detayları…

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Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Eylül Salı günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak ve Sincan olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

Bakım Çalışması

20.09.2022 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FATİH, EĞRİ, DODURGA, SELENDİ, RECEP DEMİRCİ, UZUNKÖPRÜ, ARDIÇ, İÇÖZ DERESİ

Bakım Çalışması

20.09.2022 09:30 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARACAÖREN, GARİPÇE, 2.KAVAKÖZÜ, KAYI, 1.ADALIKUZU, 1.KAVAKÖZÜ, LEBLEBİCİ, 1.YELLİ, 2.ADALIKUZU, SAPANLI, GÖKMEN, AŞAĞI

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SERHAT, 1147 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEŞİLEVLER, 925 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MACUN, 204 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SERHAT, 1148 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARACAKAYA, KARACAKAYA KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇİĞDEMTEPE, 1065 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAĞLICA, ALACATEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 20.09.2022 10:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

30 AĞUSTOS, 2086 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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