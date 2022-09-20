20 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 20 Eylül 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Trio 01:00 Z Raporu 02:00 Fenerbahçe - C. Alanyaspor 03:45 Süper Lig Haftanın Golleri 04:00 Trabzonspor - Gaziantep Fk 06:00 M. Başakşehir - V. Karagümrük 07:45 1. Lig Haftanın Golleri 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Beşiktaş - Samsunspor 10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 11:00 Bein Manşet 12:30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği 14:15 Süper Lig'in Gol Krallari 14:30 Süper Lig Maç Özetleri 15:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 16:00 Fenerbahçe - C. Alanyaspor 17:45 Süper Lig Haftanın Golleri 18:00 Y. Yozgatspor - Galatasaray 19:30 Süper Lig Haftanın Golleri 19:45 1. Lig Haftanın Golleri 20:00 Trabzonspor - İstanbulspor 21:30 Süper Lig Haftanın Golleri 21:45 1. Lig Haftanın Golleri 22:00 Bursaspor - Beşiktaş 23:30 Süper Lig Haftanın Golleri 23:45 1. Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com / TV Münir Karaloğlu Maç Özetleri Fenerbahçe TV Haberler

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