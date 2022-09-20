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20 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

20 Eylül 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

20 Eylül 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

01:00 Z Raporu

02:00 Fenerbahçe - C. Alanyaspor

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 Trabzonspor - Gaziantep Fk

06:00 M. Başakşehir - V. Karagümrük

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Beşiktaş - Samsunspor

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

14:15 Süper Lig'in Gol Krallari

14:30 Süper Lig Maç Özetleri

15:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

16:00 Fenerbahçe - C. Alanyaspor

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Y. Yozgatspor - Galatasaray

19:30 Süper Lig Haftanın Golleri

19:45 1. Lig Haftanın Golleri

20:00 Trabzonspor - İstanbulspor

21:30 Süper Lig Haftanın Golleri

21:45 1. Lig Haftanın Golleri

22:00 Bursaspor - Beşiktaş

23:30 Süper Lig Haftanın Golleri

23:45 1. Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com / TV

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