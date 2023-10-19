20 EKİM (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece?

Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava durumu ne, kaç derece, yağmur var mı?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, 20 EKİM hava durumu, İstanbul - İzmir - Ankara - Adana - Antalya - Hatay haftalık hava durumu nedir? İşte detaylar…

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. 20 EKİM hava durumu ve İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirler için haftalık hava tahminlerine dair detaylar ise şu şekilde…

20 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL

19 Ekim 2023 Perşembe: Parçalı bulutlu, sıcaklık 18 derece.

20 Ekim 2023 Cuma: Parçalı bulutlu, sıcaklık 24 derece.

21 Ekim 2023 Cumartesi: Parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece.

22 Ekim 2023 Pazar: Parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece.

23 Ekim 2023 Pazartesi: Parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece.

20 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İZMİR

19 Ekim 2023 Perşembe: Parçalı bulutlu, sıcaklık 23 derece.

20 Ekim 2023 Cuma: Parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece.

21 Ekim 2023 Cumartesi: Parçalı bulutlu, sıcaklık 28 derece.

22 Ekim 2023 Pazar: Parçalı bulutlu, sıcaklık 29 derece.

23 Ekim 2023 Pazartesi: Parçalı bulutlu, sıcaklık 28 derece.

20 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANKARA

19 Ekim 2023 Perşembe: Parçalı bulutlu, sıcaklık 18 derece.

20 Ekim 2023 Cuma: Parçalı bulutlu, sıcaklık 22 derece.

21 Ekim 2023 Cumartesi: Parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece.

22 Ekim 2023 Pazar: Parçalı bulutlu, sıcaklık 27 derece.

23 Ekim 2023 Pazartesi: Parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece.

20 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HATAY

19 Ekim 2023 Perşembe: Parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece.

20 Ekim 2023 Cuma: Parçalı bulutlu, sıcaklık 27 derece.

21 Ekim 2023 Cumartesi: Parçalı bulutlu, sıcaklık 29 derece.

22 Ekim 2023 Pazar: Parçalı bulutlu, sıcaklık 31 derece.

23 Ekim 2023 Pazartesi: Parçalı bulutlu, sıcaklık 31 derece.

20 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ADANA

19 Ekim 2023 Perşembe: Parçalı bulutlu, sıcaklık 28 derece.

20 Ekim 2023 Cuma: Parçalı bulutlu, sıcaklık 28 derece.

21 Ekim 2023 Cumartesi: Parçalı bulutlu, sıcaklık 30 derece.

22 Ekim 2023 Pazar: Parçalı bulutlu, sıcaklık 33 derece.

23 Ekim 2023 Pazartesi: Parçalı bulutlu, sıcaklık 33 derece.

20 EKİM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANTALYA